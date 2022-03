Che cos’è un “aereo dell’Apocalisse”, mobilitato dopo l’allerta nucleare annunciata da Vladimir Putin

Cronaca dal Mondo

Si è tornato a parlare del cosiddetto “aereo dell’Apocalisse” da quando gli Stati Uniti hanno organizzato un volo di addestramento il 1° marzo, partendo dalla base militare del Nebraska. Che cos’è e come può funzionare nei casi più estremi.

L’esercitazione dell’aereo dell’Apocalisse: che cosa è successo

Il 1° marzo uno degli “aerei dell’Apocalisse” degli Stati Uniti è partito dalla base militare del Nebraska e ha sorvolato Chicago, nel corso di un’esercitazione durata 4 ore e mezza. L’operazione, riferita dal sito britannico iNews, è stata seguita da vicino da alcuni jet di scorta. Secondo l’aeronautica militare, questa esercitazione non è correlata all’annuncio del presidente russo Putin di mettere in stato di allerta l’arsenale nucleare, avvenuto appena il giorno precedente.

Almeno uno degli “aerei dell’Apocalisse” deve infatti essere pronto a decollare in qualsiasi momento e per qualsiasi evenienza, perciò devono essere tenuti sempre attivi. Questi velivoli possono essere utilizzati solamente dal Segretario della Difesa statunitense e dagli altri vertici militari.

Come funziona un aereo dell’Apocalisse e perché si chiama così

Gli aerei dell’Apocalisse sono in realtà più di uno e si tratta di Boeing 747 modificati in modo particolare e denominati E4-B.

Appartengono alla flotta di aerei speciali Nightwatch, predisposta negli anni ’70 durante la Guerra Fredda per un uso esclusivo della Difesa statunitense nell’eventualità di un conflitto nucleare. Quello utilizzato per l’esercitazione della scorsa settimana è un velivolo denominato GORDO15 e, come gli altri E4-B, è capace di resistere agli impulsi che scaturirebbero dall’esplosione di una bomba elettromagnetica.

L’impulso magnetico che ne deriverebbe è infatti in grado di rendere inutilizzabili le normali strumentazioni, perciò gli aerei dell’Apocalisse sono dotati di una tecnologia di tipo analogico.

I velivoli E4-B sono anche dotati di 65 antenne, in modo da poter comunicare con altre reti e mezzi militari (come sottomarini e aerei) distribuiti in tutto il mondo e in qualsiasi situazione. Sono anche in grado di restare in volo per diversi giorni consecutivi senza mai atterrare. Il costo di un aereo dell’Apocalisse è stimato in 200.000.000$.