Dayane Mello ricorda il fratello Lucas morto lo scorso anno: lo straziante messaggio social della modella

Dayane Mello ha voluto ricordare il fratello Lucas a oltre un anno dalla sua improvvisa scomparsa. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, che proprio durante la sua avventura a Cinecittà venne informata del grave lutto, ha condiviso alcune Instagram stories per omaggiarne il ricordo. Oltre ad alcune foto, anche un messaggio in portoghese con commoventi parole: “Tutti i nostri giorni vicini saranno eterni“.

Dayane Mello ricorda il fratello Lucas in un giorno speciale

Il 9 marzo 1994 è un giorno indelebile per la vita di Dayane Mello: in quella data, infatti, nacque il fratello Lucas. Nel corso della sua avventura al Grande Fratello Vip lo scorso anno, la modella ha spesso parlato ai compagni di viaggio del suo rapporto con la sua famiglia e, in particolare con il suo Lucas.

Sino all’improvvisa notizia che ha sconvolto la vita di Dayane e segnato in maniera indelebile anche la sua avventura a Cinecittà. Proprio mentre era concorrente, un anno fa, è stata infatti informata dell’improvvisa tragica morte del fratello Lucas in seguito ad un incidente stradale.

Un dolore straziante per la modella, che ha ricevuto il caloroso abbraccio dei suoi coinquilini e parole di supporto. Alla fine ha prevalso la decisione di rimanere in gioco e proseguire la sua avventura, nonostante il vuoto incolmabile nel suo cuore.

Oggi, a distanza di poco più di un anno dalla morte, Dayane ha voluto ricordarlo proprio nel giorno del suo compleanno.

Dayane Mello e il messaggio social per ricordare Lucas

Attraverso alcune Instagram stories condivise sul proprio profilo, Dayane Mello ha voluto ricordare il fratello Lucas.

Non solo con alcune foto, ma anche con uno struggente messaggio social: “Tutti i nostri giorni vicini saranno eterni. Ti amo e ti ringrazio per essere esistito nella mia vita. Sono eternamente grata di aver trascorso il tempo con te.

Scoprire il valore della purezza dell’essere umano che eri. Spero che tu possa sentire tutto l’amore che ho dentro il mio cuore“.

Dayane Mello negli ultimi giorni è stata protagonista sui social anche per la sua amicizia con Soleil. Dopo l’eliminazione della Sorge dal GF Vip, le due amiche si sono risentite attraverso una video-chiamata, documentata sui social attraverso uno screen.