Soleil Sorge torna sui social dopo l’eliminazione dal Grande Fratello Vip, ma non appare sul suo profilo

TV e Spettacolo

Soltanto qualche sera fa Soleil Sorge è stata eliminata dal Grande Fratello Vip e, in queste ore, ha ripreso possesso dei suoi account social per un incontro davvero speciale.

Con grande sorpresa di molti fan del Grande Fratello Vip Soleil Sorge è stata eliminata nel corso dell’ultima diretta con lo studio di Alfonso Signorini. La ragazza, come si poteva immaginare, una volta rientrata a casa, ha subito ripreso il controllo dei propri profili social, anche se la prima apparizione ufficiale post GF Vip non è stata esattamente sul suo account, ma su quello di una sua carissima amica.

Soleil Sorge appare sui social, ma sul profilo di un’altra vippona

Qualche sera fa si è tenuto il consueto appuntamento con lo studio del Grande Fratello Vip e, come sempre, si sono tenute le eliminazioni dei gieffini (che ormai sono arrivati alla finale).

Tra chi non è riuscito ad arrivare all’ultima puntata ci sono state Miriana Trevisan e Soleil Sorge, che si sono imbattute nella decisione del pubblico tramite televoto.

Tra chi non ha affatto gradito il risultato della puntata c’è sicuramente Dayane Mello, amica storica di Soleil Sorge, che il 7 marzo ha visto in diretta e ha commentato l’eliminazione dell’influencer, accusando anche la produzione di avere già tutto il programma organizzato a tavolino.

Proprio sul profilo della modella brasiliana è apparsa in queste ore la Sorge, che ha approfittato del ritorno alla normalità per fare una videochiamata con l’amica.

Lo screen della conversazione è stato successivamente condiviso dalla Mello tra le proprie storie Instagram, facendo sì che il ritorno vero e proprio di Soleil sui social avvenisse sul suo profilo e non su quelli personali della vippona.

Dayane Mello difende Soleil Sorge con le unghie e critica Alex Belli

Come se non bastasse, Dayane Mello nelle ultime ore è anche intervenuta su uno degli argomenti più spinosi di quest’edizione del Grande Fratello Vip, il legame tra Soleil Sorge e Alex Belli. I due, come i fan più attenti sapranno, hanno avuto un flirt nella casa, a scapito di Delia Duran, che in quel momento si trovava fuori dal reality e ha dovuto incassare il colpo a distanza (nonostante non siano mancati i suoi interventi).

Dopo l’uscita dal reality dell’attore, però, la Sorge ha preso le distanze e quando Belli è tornato per stare con la compagna, non sono mancati gli scontri, anche piuttosto accesi. Se anche, come visto, l’influencer si è difesa da sola, anche la sua amica Dayane ha voluto prendersi un attimo per commentare il percorso di Alex, non mancando di attaccarlo pesantemente: “Non mi piace questo uomo, mamma mia che ansia.

Madonna questo qui è andato a fare un ritiro spirituale nel deserto ed è tornato ancora più pazzo di prima – afferma la modella, come riportato da Novella 2000 – Tra l’altro adesso la sminuisce pure, questo grosso cogl***e.

Cioè che rabbia, perché questo uomo deve credersela così tanto? Ma che m***a è? Dai che schifo“.

Non è, per altro, la prima volta che la modella commenta ciò che accade nella casa e, più in particolare, il triangolo amoroso tra Belli, la Duran e la Sorge, come riporta lo stesso giornale su menzionato: “Se conosco Alex? Certo, mi conoscete benissimo e io non dico mai le bugie.

Pronti perché adesso scateno l’inferno. Io Alex Belli lo conosco da tanti anni, da una vita, almeno 10 anni, facevo la modella e lui il fotografo – aveva raccontato un mese fa al GF Vip Party – Lo conosco bene e non credo sia innamorato di Sole, lui e Delia stanno sfruttando questo momento visto che Soleil non sa nulla di cosa accade a livello di teatrini. Se doveva nascere un amore vero tra Sole e Alex sarebbe già nato e invece da mesi parliamo di una cosa che non è mai successa”.