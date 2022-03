Dayane Mello lancia delle accuse al GF Vip6: “Sanno già il vincitore”, la rabbia dopo l’uscita di Soleil Sorge

Grande Fratello

Dayane Mello è stata una delle protagoniste assolute della quinta edizione del Grande Fratello Vip. La modella brasiliana è arrivata alla puntata finale del reality show, vinto, poi, da Tommaso Zorzi.

Dopo l’esperienza al Grane Fratello Vip5, Dayane Mello ha partecipato a un altro reality show, stavolta, nella sua terra natia: il Brasile. L’influencer è stata, infatti, una concorrente de La Fazenda. Durante questa sua partecipazione, si è parlato di una possibile violenza, subita da Dayane Mello, che ha seccamente smentito. La modella, in seguito, ha fatto una nuova capatina nella Casa più spiata d’Italia, per dare forza all’amica Soleil Sorge.

Proprio a causa dell’eliminazione della concorrente, Dayane Mello ha lanciato delle pesanti accuse alla produzione del Grande Fratello Vip6.

Dayane Mello attacca il GF Vip6: le accuse dell’ex concorrente

Soleil Sorge è stata eliminata dal Grande Fratello Vip6, nella puntata del 7 marzo. L’influencer italo-americana ha perso un televoto flash, contro Davide Silvestri. L’attore ha conquistato un posto nella finale del reality show, mentre Soleil Sorge ha dovuto fare le valigie.

L’amica Dayane Mello, che ha seguito la puntata in diretta social, ha subito sbottato contro la produzione del Grande Fratello Vip6, parlando, anche, di truffa: “Certo che dico truffa, perché assolutamente tutto il Brasile stava votando me, che strano il televoto flash sempre tutto bloccato, così da un momento all’altro, ma dai.

Mi prendono per cosa? Mica sono nata ieri“.

Secondo l’ex concorrente, ci sarebbe già un vincitore designato: “Ragazzi sappiamo già che questo programma, sappiamo già il vincitore, loro sanno già il vincitore, siamo qua per cosa?

“.

GF Vip6: Dayane Mello contro Alex Belli

Protagonista, ancora una volta, della puntata serale del Grande Fratello Vip6, è stato anche Alex Belli.

L’attore è rientrato nella Casa per l’ennesimo confronto con Soleil Sorge.

Dayane Mello ha avuto da ridire anche sull’ex concorrente: “Mamma mia che ansia“.

In particolare, la modella brasiliana non ha sopportato le parole che Alex Belli ha speso nei confronti dell’amica Soleil Sorge, dopo la sua eliminazione. L’attore ha consigliato, infatti, all’influencer di volare basso e di non essere così sicura di sé stessa.

Dayane Mello ha insultato Alex Belli in diretta social: “Tra l’altro la diminuisce pure sto cog***ne, che rabbia. Perché questo qua deve credersi così“.