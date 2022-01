Dayane Mello nega di essere stata molestata a La Fazenda: “Mai successo”. La verità della modella a Verissimo

Programmi TV

Dayane Mello a Verissimo torna a parlare della presunta molestia subita durante il reality brasiliano La Fazenda. Il concorrente Nego Do Borel è stato espulso dal reality, finito nel mirino delle critiche per aver sino a quel momento coperto le presunte violenze. Ma l’ex gieffina smonta, pezzo per pezzo, ogni accusa e rivela di non aver mai subito molestie nel corso di quella esperienza.

Dayane Mello molestata a La Fazenda: la modella smentisce

A Verissimo è protagonista di un’intensa intervista Dayane Mello, volto noto dei reality in Italia e non solo. Da L’Isola dei Famosi al Grande Fratello Vip, sino alla recente esperienza a La Fazenda: e, proprio nel reality brasiliano, sarebbe stata vittima di molestie da parte di un concorrente.

Durissime le critiche indirizzate al reality, accusato di aver coperto lo stupro sino al momento della squalifica di Nego Do Borel, il presunto autore delle violenze.

A distanza di pochi mesi dalla fine di questa esperienza, Dayane Mello torna a parlare del reality e delle polemiche che l’hanno travolto. Nel salotto di Silvia Toffanin confessa di non essere stata molestata: “Io so che sono stata supportata da tantissime donne, però io ho già parlato di questo.

Se dovessi avere un peso e dire ‘Sì, è successo’, sto andando contro la verità. La mia verità è che non è mai successo, non c’è mai stata una molestia, ma le persone che mi vogliono bene qua fuori non hanno capito la situazione“.

Dayane Mello all’attacco: “Hanno strumentalizzato“

Dayane Mello confessa di averci messo tutta se stessa in questa avventura a La Fazenda, macchiata però da questa vicenda che ritiene essere stata strumentalizzata: “Io non sono una persona che molla, cerco di dare il meglio di me in una cosa. Questo è stato molto triste, perché non hanno rispettato qua in Italia e hanno strumentalizzato su una cosa.

So che tante donne oggi soffrono questo“.

La modella aggiunge: “I miei fan si sono preoccupati. Io oggi sto bene con me stessa, perché ero estremamente cosciente e sapevo tutto ciò che stava succedendo. In un reality le cose possono manovrarsi come vogliono, ma quello che mi è spiaciuto tanto è che qui in Italia ci ho messo 10 anni per costruire il mio nome e le persone si sentono il diritto di strumentalizzare qualcosa. E questa cosa mi lascia triste. Ma la mia coscienza è a posto ed è questa l’unica cosa che mi interessa“. E lancia un ultimo messaggio: “Sono sempre qua per le donne: quando le cose succedono si combatte, ma quando non è successo niente bisogna essere sinceri“.