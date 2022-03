Tina Cipollari si scalda a Uomini e Donne: “Maria io esco proprio per sempre”, commento puntata del 9 marzo

Uomini e Donne

Dopo la colorita uscita dallo studio di Uomini e Donne di Giuliana Manfroncelli, nella puntata precedente, anche nell’episodio del 9 marzo del dating show, si è messa in dubbio la sincerità di alcuni protagonisti del parterre.

Tina Cipollari, infatti, ha attaccato duramente Elena e Stefano, che l’opinionista giudica falsi.

Tina Cipollari attacca duramente Elena e Stefano a Uomini e Donne

I Cavalieri e le Dame storiche di Uomini e Donne, come Gemma Galgani, Armando Incarnato e Ida Platano hanno, spesso, dei comportamenti che lasciano un po’ a desiderare. Ma i protagonisti nuovi, si deve dire, non sono davvero da meno.

Anzi, le ultime due puntate del dating show fanno, davvero, rimpiangere le lacrime di Ida Platano e Gemma Galgani.

Si, perché, i protagonisti del parterre con più esperienza sono probabilmente falsi e presenti nello studio televisivo solo per visibilità, ma lo fanno con più stile. Invece, i nuovi, hanno comportamenti, davvero, deludenti. Come Stefano ed Elena, che oggi si sono presi mezz’ora d’interrogatorio di Tina Cipollari e altrettanti insulti: “Improvvisamente scatta questo interesse… Che uscita inutile che avete fatto… Ma le vedi le pal** che dici?… Dei falsi proprio patentati… Maria io esco proprio per sempre… Non è accettabile, due falsi, uno peggio dell’altro, vi siete messi d’accordo“.

Ma questa reazione forte era proprio inevitabile, vista la velocità con cui i due protagonisti sfornavano cavolate da propinare al pubblico per stare al centro dello studio: “Sei versioni avete dato“.

Anche Gianni Sperti non c’è andato giù leggero: “Accettare il numero per metterti al centro, avere un quarto d’ora anche tu… Dovete essere sinceri… Non potete dire una cosa e dopo 5 minuti il contrario di tutto… Siete finti“.

Alessandro dalla padella alla brace a Uomini e Donne

Pensavamo di aver, finalmente, liberato Alessandro dalla frequentazione con Pinuccia, convinti di vederlo, finalmente, felice e, invece, Vincenza si è rivelata ancora peggio di chi l’ha preceduta.

Si perché Pinuccia ha sfumature di arroganza, di vanità e vuole sempre comandare e avere ragione, ma, almeno, si mostra per com’è. Vincenza, invece, dà la sensazione di aver voluto prendere in giro tutti. La Dama è arrivata nel dating show, dritta per corteggiare il novantenne Alessandro. Si è presa la scena, ci è uscita e ha fatto allontanare il Cavaliere da Pinuccia.

Ottenuto tutto questo, improvvisamente, l’ha lasciato, nella puntata del 9 marzo, dicendo che vuole un Cavaliere più giovane di lei.

Che totale cambiamento di prospettiva!