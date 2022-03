Barbascura X, chi è il concorrente di Pechino Express: carriera e attività su Youtube come divulgatore

Chi è

Nato a Taranto ma cittadino del mondo, Barbascura X è tra i divulgatori scientifici più noti su Youtube, dove propone diverse rubriche inerenti a diverse tematiche, tra cui per l’appunto quelle legate al mondo animale. Data la sua carriera al di fuori della piattaforma, ha scelto di non rivelare il suo nome, ma negli anni ha raccontato moltissimi aneddoti ai suoi fan e il suo percorso lavorativo è ben noto.

Barbascura X, i suoi esordi come divulgatore scientifico su Youtube

Correva l’anno 2014 quando Barbascura X apriva il suo canale Youtube e iniziava a muovere i primi passi nel mondo della divulgazione scientifica.

Ciò che lo distingue dai suoi colleghi è senz’altro il linguaggio ironico, spesso transmediale (capace quindi di spaziare tra rifermenti a cinema, serie tv, videogiochi e altri tipi di attività) e per il suo approccio tendenzialmente semplice ma mai banale.

Non a caso una delle sue rubriche più seguite, prende il titolo di Scienza brutta, dal momento che – come ama ricordare in ogni video – spiega gli aneddoti più curiosi sul mondo animale “male” (non ricercando, dunque, un linguaggio distaccato e troppo specifico). Come anticipato, però, il suo modo di fare non è mai banale e nelle sue rubriche offre sempre interessanti spunti di riflessione sugli animali che ha scelto di proporre nel contenuto condiviso.

Il suo canale Youtube conta anche la presenza di altri tipi di approfondimento, come i riassunti dei film (spiegati sempre con il suo modo di fare) e i diari di bordo, dove racconta le sue esperienze in giro per il mondo.

Dato il grande successo che ha riscontrato su Youtube (dove oggi conta 733 mila iscritti), Barbascura X ha anche pubblicato 3 saggi scientifici – Il genio non esiste (e a volte è un idiota) nel 2020, Saggio erotico sulla fine del mondo e La versione del tardigrado improbabile nel 2021.

Ha inoltre esordito anche sul piccolo schermo, comparendo sia in Rai che su DMAX (rispettivamente con Il posto giusto e Micromostri). In questo periodo, infine, parteciperà al reality show Pechino Express, in coppia con Andrea Boscherini.

Vita privata e carriera di Barbascura X: la laurea in chimica organica e l’attività da ricercatore

Come anticipato, il nome di Barbascura X non è noto al pubblico e lui, nonostante racconti spesso aneddoti sulla propria vita (molto spesso condivide anche dei videodiari sui propri viaggi), non ha mai rivelato troppo sulla propria vita privata.

È senz’altro noto però che il divulgatore scientifico è nato a Taranto nel 1987 e che ha conseguito la laurea in chimica organica all’università di Bari.

Si può tuttavia definire cittadino del mondo, dal momento che ha collaborato con diversi laboratori d’Europa nel ruolo di ricercatore; dopo le due esperienze di Erasmus (rispettivamente a Poitiers e Dublino) ha lavorato infatti sia per il Trinity College della capitale irlandese che per l’Istituto Nazionale della Salute e Ricerca Medica di Parigi. Ha inoltre spesso parlato delle sue esperienze a Nizza e ad Amsterdam (dove ha vinto il prestigioso bando europeo Marie Skłodowska-Curie Actions).