Biagio D’Anelli contro Miriana Trevisan nello studio del GF Vip6, l’accusa in diretta: “Non mi hai cercato”

Grande Fratello

Scontro tra Biagio D'Anelli e Miriana Trevisan nello studio del GF Vip. L'ex concorrente la accusa di non averlo contattato una volta uscita e di aver mentito, tensione in diretta.

Al Grande Fratello Vip Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli provano a fare chiarezza dopo quanto accaduto in seguito alla recente eliminazione della showgirl. Il ragazzo, infatti, ha rivelato di non aver ricevuto da lei nemmeno una chiamata una volta uscita dalla Casa. In studio esplode un furente litigio tra i due ed entrambi si rimpallano l’accusa di aver mentito.

Miriana Trevisan in studio: la sua versione dei fatti sulla lite con Biagio

Nello studio del Grande Fratello Vip Alfonso Signorini affronta un gossip decisamente spinoso, che vede coinvolti Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan. Il ragazzo, in particolare, ha lamentato pochi giorni fa di essere rimasto deluso per non aver ricevuto alcuna chiamata dalla showgirl, una volta uscita dalla Casa dopo l’eliminazione della scorsa puntata.

Come rivelato a Pomeriggio 5 da Barbara D’Urso, D’Anelli sarebbe stato di fatto snobbato dalla ex concorrente. Un fatto su cui sono necessari alcuni chiarimenti, con i diretti interessati che, in studio, affrontano la questione.

Alfonso Signorini parla prima singolarmente con Miriana Trevisan, che racconta la sua verità: “Penso che se la sia raccontata da solo. Io ho cercato un chiarimento, lo sto cercando ora.

Non è che non mi risponde. Io l’ho cercato dal momento in cui mi ha detto: ‘Stai con la tua famiglia’. Avevo questioni da risolvere. Comunque in questo momento non voglio parlare con lui, voglio poi parlare da sola con lui“. E aggiunge: “Noi ci siamo risposti, ho raccontato con gioia tutto quello che era successo durante il giorno. E poi lui ha detto: ‘Vado a lavorare’. E il giorno dopo vedo tutto questo. Adesso sto riflettendo, sono confusa“.

Biagio D’Anelli contro Miriana: “Al posto tuo avrei chiamato“

In studio a seguire fa il suo ingresso Biagio D’Anelli, che invece racconta la propria versione dei fatti accusandola di aver mentito: “Non mi hai cercato, diciamo le cose come stanno.

Io ho notato un tuo atteggiamento diverso, eri fredda. Ti avrei voluto baciare, e lo ripeto. Per il lavoro che faccio da 10 anni avevo chiesto di fare il collegamento da Roma perché davo per scontato di stare con te, di prendere un caffè con la mia donna. E non è avvenuto“. L’opinionista tv avrebbe voluto il suo contatto telefonico per chiamarla, ma svela di averlo ricevuto tardi: “Il tuo numero l’ho avuto alla fine di Pomeriggio 5, un giorno e mezzo dopo“.

Miriana Trevisan spiega così il motivo: “Il mio Whatsapp era bloccato.

Stai mentendo, ho le prove“. E ritiene come l’ex concorrente stia mentendo: “Stai mentendo ed è una cosa molto triste, e da te non me l’aspettavo. Mente perché la sera mi ha detto: ‘vai, stai con tuo figlio e la tua famiglia e poi ci sentiamo’.

Ti ho lasciato io il numero, perché non mi ricordavo il pin“. Ascoltando queste parole, D’Anelli sbotta: “Non volevo entrare nel tuo telefono, volevo il tuo numero, è diverso. Al posto tuo avrei chiamato, sono un mese e mezzo che non ti vedo“.

Miriana Trevisan ancora innamorata di Biagio? La risposta

Alfonso Signorini manifesta dubbi su questa nebulosa vicenda: “C’è una cosa strana di fondo.

Due persone si incontrano, si amano la follia, e uno dice all’altro: ‘Chiama il mio agente’? C’è qualcosa che non torna, se è così“. Miriana Trevisan ritiene di essere finita in una trappola di Biagio D’Anelli: “Mi dispiace, non so quale gioco stia facendo, non riesco a starci in questi giochi“.

Il ragazzo a seguire chiede a Miriana se sia ancora innamorata di lui. La showgirl risponde: “In questo momento sto riflettendo“. Alfonso Signorini rivolge la stessa domanda a Biagio, che sbotta: “Sì, se sto facendo sto casino sì, sennò stavo a casa.

Ti avrei abbracciata, ti avrei vissuta nel privato, sei sparita per giorni e siamo qua“. Un confronto fitto di misteri: la verità, al momento, è ancora lontana dall’essere svelata.