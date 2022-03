Biagio D’Anelli snobbato da Miriana Trevisan dopo il Grande Fratello Vip: “Almeno un ciao me lo aspettavo”

Gossip

Biagio D'Anelli è rimasto molto deluso nello scoprire che la sua amata Miriana Trevisan non è riuscita a trovare nemmeno un attimo per stare con lui una volta uscita dalla casa del Grande Fratello Vip.

Soltanto un paio di giorni fa si è conclusa l’avventura di Miriana Trevisan al Grande Fratello Vip e, come si poteva immaginare, la showgirl è stata accolta in studio dal figlio Nicola, avuto dalla precedente relazione con Pago. Tuttavia non è stata l’unica sorpresa organizzata dagli autori del reality, dal momento che ad attenderla c’era anche il suo amato Biagio D’Anelli. Sembra però che le cose non siano andate benissimo per l’ex gieffino, che proprio in queste ora ha raccontato di essere stato snobbato dalla donna e di non essere ancora riuscita a sentirla.

Biagio D’Anelli è amareggiato: Miriana non lo ha chiamato nemmeno una volta

Il cerchio si stringe e ormai sono pochissimi i gieffini rimasti nella casa; questa settimana a dover salutare il pubblico è stata Miriana Trevisan, che è stata battuta in sede di televoto da Jessica Selassié e Davide Silvestri.

Poco male, dal suo punto di vista, avendo finalmente avuto la possibilità di riabbracciare suo figlio Nicola appena uscita dalla porta rossa.

Le sorprese per, come anticipato, non sono finite lì perché ad attenderla c’era anche Biagio D’Anelli, con cui la showgirl avrebbe intrapreso una relazione. Il condizionale è d’obbligo, però, visto quanto ha raccontato l’ex gieffino di recente a Pomeriggio 5, il programma condotto da Barbara D’Urso.

L’opinionista ed esperto di gossip ha infatti rivelato di non aver ricevuto nemmeno una telefonata dalla sua dolce Miriana e che non capisce cosa stia accadendo. Mentre raccontava l’aneddoto, però, altri esperti di cronaca rosa, intervenuti nel programma come ospiti, hanno cercato di far capire a ragazzo come stanno le cose.

Tutti i dettagli del primo incontro tra Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan dopo il Grande Fratello Vip

Biagio si è dunque lasciato andare al racconto cosa sia successo subito dopo l’uscita di Miriana dalla casa del Grande Fratello Vip, storia che ha fatto storcere qualche naso.

“È assodato che la prima notte non l’avrebbe passata con me ma con il figlio, è la priorità e l’ho sempre detto” ha chiarito immediatamente Biagio.

“È capitato che sono stato nel container a salutarla, dicendo se le serve qualsiasi cosa, lei ha avuto un problema con il pin, con il cellulare, che non si ricordava. Quindi mi ha detto ‘lascia il tuo numero al mio agente che poi ti chiamo chiamo’ – prosegue poi l’ex gieffino – La cosa mi è sembrata strana, le ho detto che comunque ero lì vicino, a Cinecittà, in hotel, lei mi ha detto ‘ok, ti chiamerò’.

Non ho ricevuto chiamate“.

Ieri sera Miriana Trevisan è uscita dalla Casa ma non ha passato la notte con Biagio. Lo ha già scaricato? 💔#Pomeriggio5#GFVIP pic.twitter.com/m1Gy5edGNn — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) March 8, 2022

In studio, come anticipato, c’erano anche altri esperti di gossip, tra cui Roberto Alessi, che ha spiegato al ragazzo che si è trattato di un vero e proprio due di picche. D’Anelli però non demorde e spiega di non voler giudicare per il momento; nel corso della chiacchierata l’ha infatti giustificata affermando che probabilmente non ha nemmeno guardato il telefono ma gli è stato fatto notare che la showgirl avrebbe passato tutta la notte si Twitter a rispondere ai messaggi dei fan.

Una bella delusione, insomma, per Biagio, che però ha voluto lanciare comunque un appello alla sua adorata Miriana, di cui al momento non ha il numero e non sa come contattare: “Amore, sono felicissimo se ti stai godendo tuo figlio e fai benissimo, l’abbiamo sempre detto […] Sono salito a Milano perché giustamente stai con tuo figlio, sono felice di questa cosa, l’abbiamo sempre detto.

Un ciao, però, me lo aspettavo“.

#GFVIP: Biagio D'Anelli scaricato da Miriana Trevisan? Il suo appello in diretta a #Pomeriggio5: "Almeno un ciao me lo aspettavo" pic.twitter.com/UbqHbZrXD4 — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) March 8, 2022

Biagio D’Anelli è già stato scaricato da Miriana Trevisan? Cos’è successo nella casa

In queste ore, dunque, si parla del fatto che Biagio D’Anelli sia stato scaricato da Miriana Trevisan, che sembra essersi data alla macchia nei confronti dell’ex gieffino.

Un atteggiamento che, in realtà, non suona così strano, soprattutto alla luce di quel che è successo nella casa.

Se la coppia all’inizio sembrava molto affiatata, Miriana ha iniziato ad avere molti dubbi in seguito, soprattutto perché Biagio sembra voler fare sul serio con lei, ma la showgirl non ha intenzione di mettere di nuovo su famiglia. Durante il loro incontro nella casa, avvenuto dopo l’eliminazione di D’Anelli, la Trevisan ha infatti iniziato a manifestare molti dubbi, affermando di volerlo lasciare andare anche per il suo bene e per il suo futuro. Probabilmente, quindi, è anche per questo che si è mostrata così fredda nei confronti della sua fiamma – o forse, a questo punto, ex.