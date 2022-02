Miriana Trevisan sconvolta dalla richiesta di Biagio D’Anelli, cos’è successo nella casa del GF Vip

Grande Fratello

Negli ultimi giorni Miriana Trevisan ha ricevuto una sorpresa da parte degli autori del GF Vip e ha potuto riabbracciare il suo Biagio, tornato nella casa per passare una notte con lei. Dopo l’entusiasmo generale, però la showgirl ha iniziato a dare segni di cedimento e ora non è più sicura del rapporto che ha con il ragazzo, che sembra deciso a bruciare le tappe del loro rapporto.

Miriana Trevisan fa un passo indietro con Biagio D’Anelli, la showgirl ha dei dubbi sul rapporto

Tra le relazioni più chiacchierate della sesta edizione del Grande Fratello Vip c’è senza dubbio quella tra Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli, che fin da subito hanno instaurato un bellissimo rapporto.

Il ragazzo sembra molto preso da lei e proprio nelle ultime settimane ha più volte mostrato di voler fare sul serio con lei e ha espresso il desiderio di tornare ad abbracciarla (dal momento che lui è uscito dal reality). Le sue richieste sono state accontentate e qualche giorno fa i due si sono riabbracciati.

Dopo aver passato la notte insieme però, Miriana ha iniziato a manifestare dei dubbi sulla loro relazione, arrivando a dichiarare di voler fare un passo indietro. Come riportato da Fanpage, la donna ha raccontato tutto in confessionale, mostrandosi piuttosto preoccupata: “Tra noi è iniziato tutto subito, ci siamo voluti bene dall’inizio.

Quasi meno fisica e più sentimentale, perché c’è stato un sentimento. Un bene e oltre il bene il rispetto e tanto affetto – esordisce la gieffina – Questa cosa è bella però mi sto spaventando. L’altra sera che abbiamo passato insieme ci siamo detti parole d’amore molto forti. In quella camera lunedì notte c’era una sorta di guerra interiore […] Troppo forte questa volta quello che è successo. Sono tanto spaventata lo ammetto“.

Sembra però che non sia finita qui, perché le ultime indiscrezioni parlano anche di una richiesta molto speciale che Biagio avrebbe fatto alla showgirl e che lei non sembra aver preso serenamente.

La richiesta di Biagio D’Anelli a Miriana Trevisan: “Ho paura”

Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli hanno dunque passato una nottata molto intensa insieme nella casa del Grande Fratello Vip ma proprio quest’incontro ha messo in dubbio la showgirl, che ora non riesce più a vivere serenamente il loro rapporto: “Il fatto è che gli voglio tanto bene, lo amo veramente.

Voglio che lui sia felice e abbia ciò che desidera, che si faccia la sua famiglia.

Io non posso fare un’altra famiglia, a parte l’età non posso avere un altro figlio” confessa la donna, presa dal panico.

“Lui mi ha confessato che vuole un figlio. E quindi io amando una persona riesco a mettermi da parte. Come faccio a scappare pubblicamente? Che devo fare? Cosa faccio adesso? Ho paura non c’è verso” conclude infine la Trevisan, lasciando intendere che ha intenzione di fare un passo indietro con il suo Biagio. Chissà lui come ha accolto questa confessione e come si evolverà la situazione; molto probabilmente anche Signorini riprenderà la questione nel corso delle prossime dirette con lo studio del Grande Fratello Vip.