Doc – Nelle tue mani 2 con Luca Argentero in onda su Rai1: le anticipazioni della trama

Giovedì 10 marzo 2022 va in onda il penultimo appuntamento di Doc – Nelle tue mani 2. Le vicende del Doc interpretato da Luca Argentero vanno verso la conclusione con dei continui colpi di scena. Scopri le anticipazioni della trama del settimo appuntamento.

Luca Argentero torna a vestire i panni del Doc Andrea Fanti nel settimo appuntamento del medical drama più amato dagli spettatori italiani. Doc – Nelle tue mani 2 va in onda su Rai1 giovedì 10 marzo 2022 con la penultima puntata di stagione che sta mostrando ai tanti milioni di fan le nuove vicende intrecciate tra il presente ed il passato segnato dalla pandemia di Covid-19. Le trame del Doc Andrea Fanti e soci riprenderanno nei due nuovi episodi dal titolo di Così lontani, così vicini e Senza nome, in onda sulla rete ammiraglia a partire dalle ore 21:30 circa di giovedì 10 marzo 2022. La trama e le anticipazioni dei nuovi episodi di Doc – Nelle tue mani 2 in onda oggi su Rai1.

Doc – Nelle tue mani 2: il penultimo appuntamento con il medical drama

L’apprezzata serie tv di Rai1 si avvicina al suo gran finale di stagione con il settimo appuntamento in onda questa sera giovedì 10 marzo 2022. Doc – Nelle tue mani 2 è pronto a svelare gli sviluppi della trama con protagonista Luca Argentero e che vedono impegnati anche i personaggi interpretati da Matilde Gioli, Pierpaolo Spollon, Alice Arcuri, Sara Lazzaro, Simona Tabasco, Alberto Boubakar Malanchino, Beatrice Grannò e Marco Rossetti.

Doc – Nelle tue mani 2: le anticipazioni dei due episodi di serata

Il titolo del primo episodio in onda questa sera è Così lontani, così vicini.

Le anticipazioni della trama ci fanno sapere che i nostri amati medici sono impegnati a risolvere il delicato caso che riguarda un ragazzo sordocieco. Nel mentre il Fanti sarà distratto dalla sorpresa organizzatagli da Cecilia che farà ingelosire sia Agnese che Giulia.

Maper il protagonista l’aria sarà elettrica a causa di una scoperta che Riccardo farà sul suo conto, lasciando lo stesso dottore in profonda crisi nei confronti del mentore. Gabriel induce Elisa a prendere una scelta con una proposta spiazzante.

Senza nome è il titolo del secondo capitolo nel quale Giulia sarà costretta ad affrontare di petto la sua ingombrante madre. Lo scontro sarà apparecchiato quando il compagno della madre viene ricoverato in ospedale mostrando i sintomi di una strana ed inspiegabile sindrome. Intanto Doc sta per festeggiare il suo ritorno al ruolo di primario quando proprio Cecilia scopre qualcosa di compromettente sul suo conto che farà cadere la situazione.