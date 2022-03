Elena Scielzo asfalta Tina Cipollari a Uomini e Donne: “Il tuo pensiero non è legge, sei un’opinionista”

Uomini e Donne

A Uomini e Donne, nella puntata del 10 marzo, si è ripresa la scena Elena Scielzo. La Dama era stata duramente attaccata da Tina Cipollari, nella puntata precedente del dating show. Tra le due protagoniste di Uomini e Donne, però, la lite non si è placata ed Elena Scielzo ha ribattuto duramente alle critiche ricevute dall’opinionista.

Discussioni anche tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza.

Elena Scielzo risponde alle critiche di Tina Cipollari a Uomini e Donne

Come se la puntata precedente non bastasse, nella puntata del 10 marzo di Uomini e Donne, i telespettatori hanno assistito al secondo round della lite tra Tina Cipollari e Elena Scielzo.

La Dama e Stefano hanno ripreso la parola, probabilmente per aggiustare il tiro sulla magra figura precedente.

Ma Tina Cipollari non è arretrata di un millimetro: “Ah falsa… Finta, prepotente… Quel broccolo rimane lì seduto… Andate a casa tutti e due“. Elena Scielzo ha risposto all’opinionista con tutta la sua verve: “Il tuo pensiero non è legge, sei un’opinionista“. La Dama dovrebbe pensare, più che alle opinioni di Tina Cipollari, a creare, per la prossima volta, una storia più credibile da presentare al centro dello studio televisivo. Non sarebbe male, se il feeling di cui vuole parlare, fosse anche vero, stavolta.

Va bene fare spettacolo, ma prendeteci in giro in modo, almeno, credibile. Come sottolineato da Gianni Sperti, l’improvviso interesse tra Stefano ed Elena Scielzo è, davvero, poco comprensibile: “Non possiamo credere a quello che dicono“.

Ida Platano e Alessandro Vicinanza: non finiscono le liti a Uomini e Donne

Ida Platano e Alessandro Vicinanza sono tornati di nuovo al centro dello studio di Uomini e Donne, ma la musica è stata sempre la stessa. Risulta incredibile pensarlo, ma mezza puntata è andata via a commentare un particolare gesto del Cavaliere.

Il povero Alessandro Vicinanza si è macchiato del grave peccato di essersi grattato davanti una commessa. E non parliamo di chissà che gesto, il Cavaliere si è grattato un fianco.

Apri cielo, è stata la catastrofe: “Ho fatto vedere gli slip davanti alla cassiera?“.

Stiamo veramente alla frutta. Fondamentalmente Ida Platano e Alessandro Vicinanza sono anche credibili, ma si può litigare per questo? Dopo questo confronto fondamentale per tutti noi, il Cavaliere ha anche sottolineato che Ida Platano non è la sua fidanzata, cosa d’altronde vera e, di nuovo, è caduto lo studio.

La Dama si è riseduta al suo posto in lacrime: “Fuori per due ore sei la mia fidanzata, poi non lo sei… Tutte le volte sentirselo dire“.

Dopo tante puntate ad analizzarli, sembra proprio che questi due i problemi se li creino e, come ha affermato Tina Cipollari: “Qui non si capisce mai niente“. Per non farci mancare nulla è arrivata anche l’ironia di Maria De Filippi a riguardo: “Se si gratta davanti alla cassiera, chi se ne frega… Ci facciamo un piantino?“.