Grande Fratello Vip anticipazioni: su Canale 5 la semifinale del reality. Chi si giocherà la vittoria

Il Grande Fratello Vip 6 mette in scena il penultimo appuntamento della sua lunghissima stagione. Dopo 6 mesi di dinamiche, amicizie, ripicche ed amori è il tempo per il pubblico da casa di sancire chi saranno i cinque finalisti che si giocheranno la vittoria che lo scorso anno fu di Tommaso Zorzi. La puntata in onda su Canale5 nella prima serata di giovedì 10 marzo 2022 sarà ovviamente condotta da Alfonso Signorini che in primis svelerà il verdetto su chi deve abbondare la casa tra Barù e Manila. Ad aiutare il conduttore ci saranno ovviamente le opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe in una serata che proporrà i confronti con le eliminate Soleil Sorge e Miriana Trevisan ed anche il decisivo televoto flash che determinerà i vipponi finalisti.

Questo e tanto altro ancora nel penultimo appuntamento con il reality show di Canale 5 in onda a partire dalle ore 21:35 circa.

GF Vip 6: chi accederà alla finalissima? Questa sera i verdetti decisivi

Ormai ci siamo, la finale del 14 marzo 2022 dista solo un appuntamento, quello in onda questa sera su Canale 5. La puntata di giovedì 10 marzo 2022 sarà ovviamente la più importante finora visto che chiarirà una volta per tutte quali saranno i 5 vipponi che potranno contendersi la vittoria del reality più lungo della storia della televisione italiana.

Il Grande Fratello Vip 6 ed Alfonso Signorini vanno in onda per la penultima volta con un carico di emozioni mai visto finora. La puntata svelerà infatti chi dovrà abbandonare la casa a pochi giorni dalla finalissima, con il primo fondamentale scontro che metterà di fronte Barù e Manila. Al pubblico sovrano il compito di decidere chi potrà lottare per la finale nel corso della puntata.

Le anticipazioni della semifinale

Dopo l’eliminazione di uno dei due protagonisti di questa edizione la puntata spiccherà il volo tra i temi in mano ad Alfonso Signorini che si giocherà benissimo la carta Soleil Sorge.

L’influencer, eliminata a sorpresa ad un passo dall’atto conclusivo, sarà in studio per un confronto acceso con i suoi ex coinquilini che l’hanno criticata dopo la sua uscita. Spazio anche all’altra eliminata a sorpresa Miriana Trevisan che avrà modo di confrontarsi con i vipponi e con il suo Biagio.

Nel corso della puntata ci sarà poi un altro televoto flash che di fatto eliminerà un altro concorrente sancendo di fatto i fantastici cinque che si giocheranno la vittoria finale.