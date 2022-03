Il Caso Collini: su Rai3 in onda il film ispirato da una storia vera. Trama, cast e trailer

TV e Spettacolo

Il Caso Collini torna in onda su Rai3 giovedì 10 marzo 2022. Scopri la trama, il cast e le curiosità della pellicola ispirate da una storia vera.

Rai3 nella prima serata di giovedì 10 marzo 2022 manda in onda il film drammatico slittato due settimane fa a causa dello scoppio del conflitto in Ucraina. A partire dalle ore 21:20 circa viene trasmesso Il Caso Collini, l’intensa pellicola che racconta il dramma giudiziario di un nostro connazionale emigrato in Germania e successivamente accusato di omicidio che trova dei parallelismi nella biografia dell’autore del romanzo dal quale è tratto. Il film è infatti l’adattamento di un romanzo scritto da Ferdinand von Schirach, un avvocato penalista di Monaco e nipote di Baldur von Schirach, cognome che riecheggia mestamente poiché compare tra i fondatori della Gioventù hitleriana.

Il film racconta attraverso l’iter giudiziario dell’accusato un pezzo di storia della Germania e tutti i retroscena del caso. Scopri la trama, il cast e le curiosità della pellicola Il Caso Collini, in onda su Rai3 giovedì 10 marzo 2022 a partire dalle ore 21:20 circa.

Il Caso Collini: le curiosità ed il cast del film

Il caso Collini (in lingua tedesca dal titolo di Der Fall Collini) è un drammatico giudiziario uscito nelle sale cinematografiche nel 2019 e diretto da Marco Kreuzpaintner. Basato sull’omonimo romanzo scritto da Ferdinand von Schirach, è stato molto apprezzato sia dal pubblico che dalla critica, con l’associazione Cinema for Peace Foundation che gli ha conferito il premio di giustizia 2020.

Il cast della pellicola vede impegnati gli attori Elyas M Barek, Alexandra Maria Lara, Heiner Lauterbach ed anche il nostro Franco Nero proprio nei panni del protagonista della vicenda Fabrizio Collini.

Il Caso Collini: la trama del film

La storia raccontata nel film è quella di un italiano emigrato in Germania ed ormai in pensione che viene accusato in maniera schiacciante di aver commesso un omicidio.

Fabrizio Collini da 35 anni vive in suolo tedesco e si rende protagonista del contorto caso quando uccide a sangue freddo con tre colpi di pistola l’anziano Hans Meyer, un ricco industriale.

L’uomo deve andare a processo senza però aver trovato un avvocato difensore visto che in tanti pensano che si tratti di un processo dall’esito schiacciante. A sorpresa a prendere le difese dell’italiano ci penserà un l’avvocato d’ufficio alle prime armi chiamato Caspar Leinen. L’uomo accetta di difendere Collini nonostante conoscesse molto bene la vittima che in passato lo aveva addirittura aiutato nei suoi studi, scegliendo di difendere Collini verso un processo dall’esito sorprendente.