LDA, Albe e Serena litigano ad Amici, il figlio di Gigi D’Alessio sbotta: “Siamo tutti essere umani”

Anche l’edizione 2021/2022 di Amici è arrivata, ormai, alla fase serale, quella più ambita dagli allievi. Tutti gli artisti del talent show sono stati promossi a questa parte del programma televisivo, che prenderà avvio sabato 19 marzo. Secondo alcune indiscrezioni, i giudici saranno, ancora una volta: Stefano De Martino, Stash e il principe Emanuele Filiberto.

Gli allievi si stanno già preparando per le esibizioni delle ultime puntate, ma, tra alcuni di loro, è scoppiata anche un’accesa lite.

LDA, infatti, ha litigato con Albe e Serena. La discussione è scaturita, ancora una volta, dal turno delle pulizie.

LDA pulisce al posto di Albe e Serena ad Amici

Gli allievi di Amici vivono tutti insieme in una casetta in isolamento, per le norme di restrizione anti-Covid. I ragazzi hanno organizzato dei turni di pulizia di quest’ambiente, da cui, spesso, sono scaturite della discussioni. LDA ha deciso di pulire al posto di Albe e Serena, durante il loro turno di pulizie, perché i ragazzi si erano addormentati: “Mi voglio togliere un attimo la soddisfazione domani, appena si sveglia Albe… Mi metto io qua dietro ‘Ma l’ordine generale ieri ce l’avevi tu?… Te l’ho fatto io al posto tuo ieri‘”.

Il cantante ha chiesto ad Alice di non svegliare la coppia, per far capire ad Albe, che anche a lui può succedere di saltare un turno: “Tu credi nel karma?

Perché stamattina alle sette ‘Ohh, li ha fatti Alice al posto tuo i pavimenti’… Con calma, alle sette del mattino ci vuole tatto nel dire le cose… Chi me l’ha detto sta dormendo e doveva fare ordine generale“.

La discussione tra LDA, Albe e Serena ad Amici

LDA ha chiesto ad Alice di non svegliare Albe e Serena, per poter pulire al posto loro. La ballerina ha raccontato tutto alla coppia: “Io dovevo venirvi a svegliare però Luca mi ha detto di non venire“.

Albe, allora, ha deciso di attaccare il gesto del compagno di scuola: “Tu hai pulito perché io stavo dormendo… Così adesso puoi dire ‘Tu stavi dormendo e l’ordine generale non l’hai fatto’… Tu sei un bambino del cavolo… L’hai fatto apposta… Bambinata… Cosa mi devi insegnare che hai 18 anni e io 23?“.

LDA ha reagito con decisione alle parole del cantante: “Avevo voglia di pulire… Ti stai innervosendo tanto perché sai che sei nel torto… Potrebbe succedere a tutti… Stamattina potevi evitare di fare quest’uscita di ca***… Toni sbagliati… Prima cosa che io ho 18 anni e tu 23 a me non passa neanche per il ca**… Non me ne fotto proprio… Ti stai innervosendo per una cosa e stai esagerando… Per un bancone di mer**… Ringrazia Alice che ti ha svegliato“.

Nella discussione è intervenuta anche Serena: “Vi mancano le pa*** di venirmi a svegliare… Continui a starmi sul caz*** sempre di più… Dopo i ca*** di due provvedimenti disciplinari che abbiamo avuto, non deve capitare più“.

LDA ha ammesso di aver pulito apposta, per inviare un messaggio ai suoi compagni: “Farvi capire che siamo tutti essere umani e può capitare a tutti… Sei uscita come un’assatanata… Stasera avevo una voglia che non hai idea… Alla gente non si rinfacciamo le cose… Io l’ho fatto per vendetta, ok, ma arriva lei tutta sbattuta dicendomi che io non faccio mai niente mi brucia il c**o“.