Amici 2022 verso il serale, svelata la giuria della nuova edizione: le scelte di Maria De Filippi

TV e Spettacolo

Più conferme che indiscrezioni sulla giuria di Amici 2022, verso il ritorno in prima serata su Canale5 con il serale. Svelati i giudici di questa edizione.

Amici 2022 si appresta a fare il suo debutto in prima serata, su Canale5, a partire da sabato 19 marzo. Il talent show di Maria De Filippi torna con l’attesissimo serale, che anche questa volta vedrà protagonista la giuria a commentare le esibizioni dei giovani ballerini e cantanti in gara. Dopo giorni di indiscrezioni e rumors, sarebbe stata confermata la giuria ufficiale di questa nuova edizione: di chi si tratta.

Amici 2022: svelata la giuria della nuova edizione

Sabato 19 marzo è la data da fissare sul calendario per l’atteso ritorno del serale di Amici, in prima serata su Canale5. Se l’elenco dei ragazzi che si sono aggiudicati la fase serale è stato ufficializzato, sulla giuria ufficiale non erano ancora arrivate notizie certe.

Ad eccezione della conferma di Stefano De Martino, che torna ad Amici in qualità di giudice dopo aver ricoperto tale ruolo lo scorso anno. Per coloro che avrebbero dovuto affiancarlo quest’anno si sono fatti diversi nomi negli scorsi giorni. Il settimanale Nuovo aveva ipotizzato la cantante Giorgia e l’attrice Giulia Michelini al fianco dell’ex ballerino, ma notizie dell’ultima ora rivelano tutt’altro.

Stando a quanto anticipato da Dagospia, infatti, Maria De Filippi avrebbe confermato la giuria dello scorso anno: oltre a Stefano De Martino, anche Stash dei The Kolors e il Principe Emanuele Filiberto.

Squadra che vince non si cambia: questa la probabile logica che ha spinto la conduttrice e la produzione a confermare il trittico di giudici, a fronte anche del grandissimo successo riscosso lo scorso anno dal talent in termini di ascolti.

Amici 2022 verso il serale: professori e concorrenti in gara

In attesa del serale di Amici, i rumors degli ultimi giorni avrebbero già ipotizzato la composizione delle tre squadre che si sfideranno in prima serata.

Gli accoppiamenti dei professori dovrebbero essere i seguenti: Rudy Zerbi ed Alessandra Celentano (come lo scorso anno), Anna Pettinelli e Raimondo Todaro, Lorella Cuccarini e Veronica Peparini.

I ragazzi che si contenderanno la vittoria, tra ballerini e cantanti, sono i seguenti: Aisha, Alex, Sissi, Albe, Crytical, Calma, LDA, Gio Montana e Luigi tra i cantanti. I ballerini in gara, invece, sono Carola, Leonardo, Michele, Alice, Dario, John Erik, Christian, Nunzio e Serena.