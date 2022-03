Amici 2021, chi farà parte della giuria e l’ospite fisso: cosa sappiamo del serale del talent

Programmi TV

Il serale di Amici di Maria De Filippi sta per tornare dai fan, ma ancora non è stata del tutto confermata la giuria che quest'anno dovrà esaminare le performance dei ragazzi. Tuttavia le prime indiscrezioni sembrano promettere molto bene.

La competizione nel talent Amici sta finalmente per entrare nel vivo e nelle prossime settimane partirà anche l’appuntamento serale con il programma di Maria De Filippi (precisamente il 19 marzo). Ancora però non ci sono certezze assolute per quanto riguarda la giuria che esaminerà i ragazzi e le loro performance. Almeno fino ad oggi, dal momento che sono circolate le prime indiscrezioni e sembrano promettere davvero bene per i fan dello show.

Serale di Amici: ecco chi potrebbe arrivare tra i giurati del talent show

Mentre corrono le prime voci sul ritorno di Stefano De Martino ad Amici, quest’anno nel ruolo di giudice, anche Riccardo Signoretti nell’ultimo numero di Nuovo si lascia andare a qualche indiscrezione sul programma, rivelando chi potrebbe affiancare l’ex ballerino e chi sarà l’ospite fisso del serale del talent.

Il giornalista fa infatti il nome di Giorgia, che potrebbe tornare da Maria De Filippi per un ruolo decisamente più fisso. Nelle scorse settimane infatti la cantante è già stata giudice esterna della sfida di canto e ha presentato la collaborazione con l’ex allieva Mara Sattei (con cui ha duettato anche durante il programma).

Non finisce qui però, dal momento che si parla anche dell’arrivo di Giulia Michelini nella giuria di Amici; come Giorgia, anche lei ha già avuto la possibilità di esaminare i ragazzi, ed esattamente le sfide di canto.

Possibile, quindi, che quest’anno Maria De Filippi abbia scelto di puntare sui volti che già hanno avuto a che fare con i suoi ragazzi?

Amici 2021: ecco chi potrebbe essere l’ospite fisso della fase serale

Per la gioia dei fan del talent show quest’anno – sempre stando a quando rivelato da Signoretti – potrebbe arrivare una vip piuttosto chiacchierata. Si tratta di Belen Rodriguez, al momento impegnata su Italia1 con Le Iene al fianco di Teo Mammucari.

La notizia potrebbe entusiasmare soprattutto i fan della showgirl e di Stefano De Martino, dal momento che ormai da mesi si parla di un ritorno di fiamma tra i due. Che sia l’occasione giusta per un ulteriore riavvicinamento? È ovviamente presto per dirlo, ma sarebbe senz’altro interessante vederli insieme nel programma.

Serale di Amici: i ragazzi finora confermati per questa fase del talent show

Come anticipato il programma dovrebbe tornare con la fase serale a partire dal 19 marzo (prima data utile, visto che al momento il palinsesto è occupato da C’è posta per te).

In queste settimane però il pubblico ha scoperto i primi due gruppi di ragazzi che sono riusciti a meritarsi l’ambita maglia per questa fase della competizione.

Già da qualche settimana è infatti noto che Alex, Sissi, Carola, Dario e Michele hanno conquistato per primi questo traguardo; a loro si sono successivamente aggiunti anche Serena, Aisha, Albe e John Erick. Per quanto riguarda Luigi e LDA, purtroppo per i loro fan, Rudy Zerbi ha negato loro (almeno finora) questa possibilità. Il programma però tornerà in fascia pomeridiana la prossima domenica e forse qualcosa potrebbe cambiare per i due artisti.