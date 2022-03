Stefano De Martino torna ad Amici di Maria De Filippi: ecco chi lo sostituirà a Made in Sud

TV e Spettacolo

Quest'anno Stefano De Martino ha rinunciato alla conduzione di Made in Sud per tornare ad Amici di Maria De Filippi. Ecco chi potrebbe sostituirlo al timone programma comico.

Da qualche settimana si parla della possibilità che Stefano De Martino torni nel programma che lo ha reso celebre, Amici di Maria De Filippi. In queste ore sembra essere arrivata la conferma, che tuttavia implica l’addio ad uno degli show finora condotti dall’ex ballerino, Made in Sud. Dopo il suo forfait, però, la Rai ha subito iniziato a muoversi per sostituirlo ed evitare di cambiare la programmazione. Ecco dunque chi potrebbe sostituirlo alla conduzione del programma comico.

Stefano De Martino dà forfait a Made in Sud: ecco chi potrebbe sostituirlo

In questo periodo Stefano De Martino è alle prese con la conduzione di Stasera tutto è possibile, programma in onda su Rai2 in cui alcuni personaggi dello spettacolo di mettono alla prova in vari tipi di giochi.

Successivamente sarebbe dovuto tornare anche con Made in Sud, ma proprio oggi è arrivata la notizia che l’ex ballerino ha dato forfait per tornare nel programma che lo ha reso celebre, Amici di Maria De Filippi – confermando dunque le voci che sono circolate nelle ultime settimane sul talent.

Cosa accadrà, quindi, allo show comico di Rai2? Le ultime indiscrezioni parlano di diversi volti dello spettacolo, provenienti da mondi estremamente diversi.

Mentre infatti al momento Gossip e tv parla della possibilità che l’ex ballerino sia sostituito dai cantanti napoletani Clementino e Rocco Hunt, altri portali (tra cui Fanpage) riferiscono invece che tra i nomi più probabili ci sarebbero quello di Lorella Boccia – che avendo già avuto esperienza con Colorado potrebbe rivelarsi una mossa vincente. In ultima battuta si parla anche della moglie di Enrico Brignano, Flora Canto, ma appare di gran lunga meno probabile.

Serale Amici 2022, quando inizia e tutti i dettagli ad oggi noti sul talent

Secondo le ultime indiscrezioni diffuse, il serale di Amici 2022 dovrebbe riprendere a breve, precisamente il 19 marzo.

Si tratta della prima data utile, dal momento che fino a quel momento tutti i sabato sono occupati da un altro programma di Maria De Filippi, C’è posta per te.

Per quanto riguarda i giudici, invece, come anticipato Stefano De Martino sarebbe pronto a tornare nel programma, mentre corrono diverse indiscrezioni che riguardano la cantante Giorgia e l’attrice Giulia Michelini – stando alle indiscrezioni riportate da Fanpage in queste ore.

In ultima battuta è importante ricordare che ad oggi non sono ancora certi i nomi di tutti i ragazzi che riusciranno ad arrivare alla serale di Amici 2022, ma un primo gruppo si è già formato e comprende Michele, Dario, Sissi, Carola e Alex – ai quali si sono aggiunti anche Albe, Serena, Aisha e John Erick.