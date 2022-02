Serale Amici 2022, nella giuria del programma potrebbe tornare un amato ballerino: di chi si tratta

Programmi TV

Manca pochissimo al ritorno della serale di Amici e in queste ore la curiosità sulla giuria è davvero tanta da parte dei fan. Proprio in tal senso arrivano delle interessanti indiscrezioni su un ritorno particolarmente atteso.

L’appuntamento serale con il talent show di Maria De Filippi, Amici, sta per tornare e sono moltissime le indiscrezioni che in questo momento circolano sulla giuria che quest’anno esaminerà le prove dei ballerini e cantanti. Tra questi, nelle ultime ore, è spuntato anche il nome di un volto noto molto amato dal pubblico del programma, che anche quest’anno potrebbe tornare su Canale5 in veste di giudice.

Chi è il ballerino professionista che potrebbe tornare ad Amici

Il pubblico affezionato alla scuola di ballo e canto di Maria De Filippi sarà senz’altro contento delle indiscrezioni che in queste ore corrono sulla giuria che quest’anno esaminerà i ragazzi del talent show.

Il noto portale Tv Blog ha infatti parlato di alcune indiscrezioni che vorrebbero il ritorno di Stefano De Martino nello studio della serale di Amici, dove anche quest’anno potrebbe coprire il ruolo di giudice.

Non è la prima volta che il ballerino ha a che fare con il programma; i fan del talent ricorderanno infatti che il ragazzo ha esordito proprio grazie a Maria De Filippi, nell’edizione andata in onda nel 2009. Successivamente il ragazzo è prima entrato a far parte dei professionisti della scuola, per poi arrivare a coprire il ruolo di giudice proprio nella precedente edizione.

Stefano De Martino, gli impegni televisivi del conduttore napoletano

Sebbene Stefano De Martino sia diventato celebre proprio grazie alla sua attività da ballerino, da tempo ha messo da parte l’arte per dedicarsi a nuove avventure.

Da tempo infatti ha iniziato a condurre programmi di successo come il più recente Bar Stella, dov’è a uno showman a tutto tondo.

Nonostante quest’ultima avventura si sia appena conclusa, il conduttore è pronto a tornare sul piccolo schermo con Stasera tutto è possibile – prima curato da Amadeus, del quale ha parlato di recente – ma anche Made in Sud.

Sono moltissimi dunque gli impegni che De Martino avrà nelle prossime settimane, ma potrebbero non essere un ostacolo per il suo ritorno ad Amici.