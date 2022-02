Stefano De Martino rompe il silenzio sul suo rapporto con Amadeus: svelato il retroscena sui due conduttori

TV e Spettacolo

Stefano De Martino sta per tornare su Rai2 con Stasera tutto è possibile. In una recente intervista ha voluto fare chiarezza sul rapporto con il precedente conduttore del programma, Amadeus.

Martedì 15 febbraio tornerà il celebre Stasera tutto è possibile e andrà in onda per otto puntate su Rai2. Anche quest’anno è stato confermato che al timone del programma ci sarà Stefano De Martino, che ha raccolto il testimone da Amadeus (alla conduzione del format dal 20015 al 2018). In molti nel tempo si sono chiesti quale sia il rapporto tra i due vip e in queste ore è stato proprio l’ex ballerino a rompere il silenzio, rivelando anche un interessante retroscena.

Stefano De Martino sul collega Amadeus: com’è il loro rapporto

A far chiarezza in merito è stato lo stesso ex ballerino durante un’intervista con TV Sorrisi e Canzoni: “Con me è sempre stato molto carino, mi ha incoraggiato, ci siamo sentiti anche in seguito – rivela l’uomo sul collega – onestamente non è mai scontato o banale che qualcuno lasci un programma e ti dia la sua benedizione. Certo, lui è un professionista e io sono un debuttante“.

Sembra insomma che ci siano rapporti cordiali tra i due conduttori e che, anzi, Ama lo abbia anche sostenuto in questo progetto.

D’altra parte i gossip fanno parte del mestiere e lo stesso De Martino si è preso un attimo per commentare il fatto che si faccia il suo nome sui giornali più per le indiscrezioni sulla sua vita privata che per il duro lavoro che svolge ogni giorno: “Credo sia un effetto collaterale. Non puoi decidere di fare un lavoro come questo senza il rovescio della medaglia. In qualche modo penso sia fisiologico”.

Stefano De Martino sempre al centro dei gossip: le ultime novità

Come spiegato dallo stesso conduttore, il gossip fa parte del gioco quando si ha a che fare con un mestiere come il suo, ma soprattutto quando si ha una certa visibilità.

De Martino infatti di recente è tornato a far parlare di sé per il suo riavvicinamento a Belen Rodriguez, con cui è stato sposato dal 2013 al 2017 e con cui ha un figlio di nome Santiago.

Nelle ultime settimane infatti la coppia ha attirato l’attenzione degli esperti, ma anche degli appassionati, di cronaca rosa per diverse indiscrezioni che parlano di un ritorno di fiamma tra i due – tra avvistamenti a tarda notte e serate al karaoke in cui appaiono molto complici. Alla fine sulla situazione ha fatto chiarezza la stessa Belen, confermando di essersi riavvicinata al suo ex, che invece ha preferito non pronunciarsi in merito.