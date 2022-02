Belen Rodriguez fa chiarezza sul suo rapporto con Stefano De Martino: tutta la verità sul ritorno di fiamma

Gossip

Di recente Belen Rodriguez ha approfittato di un'intervista per fare chiarezza sul suo attuale rapporto con l'ex Stefano De Martino, che in questo momento ha attirato l'attenzione degli esperti di gossip.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati ad essere la coppia più chiacchierata del momento; sebbene infatti fino ad ora nessuno dei due si sia espresso direttamente sul loro riavvicinamento, i fan e gli esperti di gossip hanno iniziato a raccogliere indizi che sembrano confermare il ritorno di fiamma tra i due. Alla fine la showgirl argentina si è presa un attimo per fare chiarezza sul suo rapporto con l’ex, spiegando come stanno davvero le cose con il conduttore.

Belen Rodriguez rivela come sono i suoi rapporti con Stefano De Martino

Dopo settimane di indiscrezioni, in cui gli esperti di cronaca rosa hanno quasi inseguito i due vip per trovare indizi che confermassero il loro riavvicinamento, è Belen Rodriguez a rompere il silenzio sul suo rapporto con Stefano De Martino.

I due, infatti, sono stati visti insieme molto spesso di recente; tra indiscrezioni su De Martino che va a prenderla in aeroporto e serate karaoke in cui si sono mostrati molto complici, la showgirl ha preferito fare il punto della situazione.

Intervistata da Il Corriere della Sera, la Rodriguez ha confermato di essersi effettivamente riavvicinata all’ex, ma di aver scelto per il momento di vivere da sola: “Non mi va di raccontarmi in questa fase, mi sto occupando di me.

Me lo dovevo. Che con Stefano ci rivediamo, non è una novità – spiega durante la chiacchierata – Ma noi donne non abbiamo bisogno per forza di un uomo per essere complete. Prima pensavo che senza un compagno la mia vita non fosse completa. Non è così. Ora vivo sola con i miei figli. Serena“.

Non solo, dunque, ha confermato il ritorno di fiamma con Stefano, benché abbia le idee molto chiare sul fatto di volersi prendere cura di sé per un po’, ma è anche la prima conferma ufficiale (o, almeno, fatta ad un giornale) sulla sua rottura con Antonino Spinalbese.

Da quando infatti i gossip sulla loro crisi hanno iniziato a circolare, Belen ha scelto di tenersi lontana dai gossip e solo di recente, in una storia Instagram con il figlio Santiago, aveva rivelato di essere “una mamma single“.

Belen Rodriguez, il suo rapporto con i genitori di Santiago e Luna Marì

Nel corso dell’intervista Belen si è presa anche un attimo per parlare della sua carriera, da poco è tornata sul piccolo schermo come co-conduttrice de Le Iene, ma anche per parlare della propria famiglia e del rapporto con De Martino e Spinalbese, papà di Santiago e Luna Marì.

Alla domanda su come sia cambiato il suo essere mamma a distanza di otto anni, la showgirl ha risposto: “Quando è nato Santiago avevo 26 anni, facevo le cose con leggerezza. Oggi sono una mamma attenta, presente, anche se ho più paure. La carriera è già impostata e ho più tempo da dedicare ai figli. E i figli meritano il nostro tempo” ha rivelato la Rodriguez, aggiungendo anche che i suoi ex compagni sono due bravi papà: “Ottimi entrambi, molto presenti“.

Infine si è concentrata anche sul piccolo Santiago e sull’evidente affetto che mostra nei confronti della sorellina: “È vero, è un bambino che ha una spiccata sensibilità.

Ho scelto per lui una scuola internazionale perché vorrei crescesse con una mente aperta, confrontandosi con compagni di diversi Paesi, rispettando tutte le diverse culture – spiega Belen durante l’intervista – Perché essere provinciali non vuol dire essere nati in un paese della provincia, significa non voler guardare il mondo a 360 gradi“.