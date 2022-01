Stefano De Martino e Belen Rodriguez ritrovano la complicità: il video che li immortala mentre si scatenano

Gossip

Sembra proprio che Stefano De Martino e Belen Rodriguez stiano davvero cercando di riavvicinarsi negli ultimi tempi. Dopo aver fatto esultare i fan per le ultime indiscrezioni sul loro conto, in queste ore sono stati “pizzicati” insieme mentre si concedono qualche ora di svago insieme, complice il karaoke. I loro sorrisi complici lasciano pensare che il ritorno di fiamma sia davvero dietro l’angolo.

Stefano De Martino e Belen Rodriguez, il video sembra confermare i rumor sul riavvicinamento

Nelle ultime settimane è scoppiata una vera e propria bomba gossip per i fan di Stefano De Martino e Belen Rodriguez; i due infatti sono stati immortalati insieme in varie occasioni e alcune indiscrezioni hanno anche riferito che i due vip avrebbero anche passato la notte insieme di recente.

A dare forza ai rumor anche la ritrovata amicizia tra l’ex ballerino e l’ex cognato, Ignazio Moser – con cui si è concesso un piccolo allenamento e qualche siparietto comico sui social.

Per la gioia dei fan, che hanno iniziato a sperare che i rumore sul loro riavvicinamento siano attendibili, in queste ore il portale whoopsee.it ha condiviso un video che mostra i due, più complici che mai, mentre si concedono una serata di relax e cantano insieme.

Il sorriso di Stefano De Martino lascia intendere che tra loro ci sia qualcosa in più di un’amicizia. Nessuno dei due però ha ricondiviso il video sul proprio profilo ed è sempre più difficile capire cosa stia accadendo tra i due vip. D’altra parte Belen ha cercato di stroncare i rumor su di loro con alcune storie Instagram pubblicate di recente in compagnia del figlio Santiago, in cui ha rivelato di essere single. Dove sia la verità, dunque, solo i diretti interessati possono saperlo, ma gli indizi sul ritorno di fiamma si fanno sempre più insistenti (e i fan non smettono di sognare).

Belen Rodriguez: cosa accade nella vita privata della showgirl argentina

Come anticipato, di recente la Rodriguez ha affermato sui social di essere single, dettaglio che tuttavia non ha spento le speranze di chi la vorrebbe di nuovo al fianco di Stefano De Martino.

Possibile però che abbia bisogno di un po’ di tempo per rimettersi in carreggiata, visto cos’è accaduto di recente nella vita privata della showgirl argentina.

Dopo mesi di indiscrezioni, infatti, è arrivata la conferma della rottura con Antonino Spinalbese, il compagno da cui ha di recente avuto la piccola Luna Marì.

Mentre infatti gli esperti di gossip hanno lanciato l’allarme ad ottobre, Belen ha prima smentito ogni rumor e solo successivamente ha parlato del fatto che sia tornata single, nella storia Instagram su menzionata.