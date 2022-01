Stefano De Martino e Ignazio Moser insieme in palestra: nuovi indizi sul riavvicinamento con Belen Rodriguez

Gossip

Stefano De Martino e Ignazio Moser scherzano insieme in palestra. Per molti questo sarebbe un nuovo indizio sul riavvicinamento del conduttore alla famiglia di Belen Rodriguez.

Da qualche tempo si parla di un riavvicinamento tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez, che potrebbero aver passato insieme anche il natale. Si tratta al momento di indiscrezioni e i due non si sono ancora esposti ufficialmente in tal senso. Un nuovo indizio però è spuntato in queste ore sui social che sembra confermare gli ottimi rapporti tra l’ex ballerino e la famiglia della showgirl; Ignazio Moser, fidanzato di Cecilia Rodriguez, ha condiviso alcuni contenuti sui social in cui si mostra in palestra con l’ex cognato.

Stefano e Ignazio complici in palestra, l’indizio che fa ben sperare i fan di Belen

Di recente le riviste di gossip sono tornate a parlare di Stefano de Martino e Belen Rodriguez per alcune indiscrezioni che li vorrebbero di nuovo molto vicini.

Negli scorsi giorni infatti sono state diffuse alcuni scatti che li mostrano insieme in aeroporto; sembra infatti che l’ex ballerino sarebbe andato a prendere l’ex moglie al ritorno dalle sue vacanze in Uruguay. Potrebbe essere tornato il sereno, insomma, tra i due e i contenuti social delle ultime ore sembrano confermare quest’ipotesi.

Di recente Ignazio Moser ha condiviso alcune storie su Instagram in compagnia dell’ex cognato mentre si trovava in palestra.

I due si sono mostrati piuttosto sereni e complici, lasciandosi andare anche a qualche battuta sull’allenamento a cui si sarebbe sottoposto il conduttore di Bar Stella.

De Martino e Belen potrebbero dunque aver ritrovato la loro complicità, o almeno i fan lo sperano, non solo perché i due sarebbero stati pizzicati insieme in più occasioni – proprio di recente alcuni avrebbero parlato di una notte insieme per i due vip – ma anche perché il resto della famiglia Rodriguez (al quale ormai possiamo dire che anche Moser appartiene) sembra non avere problemi con l’uomo.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino e il presunto ritorno di fiamma

Le indiscrezioni su Belen e Stefano sono dunque moltissime ma, come anticipato, i diretto interessati non si sono ancora esposti in merito e tutto ciò che abbiamo a disposizione sono gli scatti rubati dai paparazzi e un gran numero di rumor.

Mentre però i fan sognano di vedere di nuovo insieme la coppia d’oro dei gossip, c’è qualcuno che ha spento l’entusiasmo degli appassionati di cronaca rosa. Si tratta della stessa Belen, che tra le sue storie Instagram più recenti – in cui si è mostrata con il figlio Santiago – ha rivelato di essere single.

Difficile dire, però, se la showgirl abbia deciso di tener nascosto il ritorno di fiamma o se sono i paparazzi ad aver sognato troppo in grande.