Belén e Stefano De Martino di nuovo insieme: spuntano nuove foto scattate dopo la notte insieme

Gossip

Tra Belén Rodriguez e Stefano De Martino potrebbe essere scoppiato di nuovo l'amore: la celebre forse non più ex coppia è stata paparazzata sotto casa di lui, dove la showgirl ha passato la notte coi figli.

Belén Rodriguez e Stefano De Martino potrebbero essere sul punto di riprovarci: a suggerirlo sono i numeri scatti che li hanno paparazzati insieme in questi giorni, coincisi con la conferma definitiva della showgirl sulla fine del rapporto con Antonino Spinalbese. Per la coppia sarebbe il terzo tentativo: c’è di nuovo amore nell’aria o i rapporti tra i due sarebbero quelli di due genitori ancora molto uniti?

Belén ha trascorso la notte a casa di Stefano De Martino

Solo pochi giorni fa sono iniziati a circolare nuovi rumor su una delle celebri ex coppie vip d’Italia: Belén Rodriguez e Stefano De Martino sono stati fotografati in aeroporto, dove il ballerino e conduttore stava aspettando l’ex moglie di ritorno dal Sud America.

Ora, un nuovo scoop di Whoopsee ha immortalato la showgirl e l’ex marito di nuovo insieme: la fonte sottolinea che il gesto di pochi giorni fa potrebbe non essere solo una gentilezza, ma nascondere qualcosa di più. Belén avrebbe passato la notte dello scorso weekend assieme a Stefano De Martino, in compagnia anche dei figli Santiago (avuto proprio con De Martino), della nuova arrivata Luna Marì e dell’amica Patrizia Griffini.

Viene riferito che Belén avrebbe lasciato la casa dell’ex marito solo domenica sera.

Le nuove foto fanno quindi sognare i fan: possibile che Belén e Stefano abbiano deciso di riprovarci per la terza volta? Si sono conosciuti nel 2021 grazie ad Amici di Maria De Filippi: l’anno dopo il matrimonio e la nascita di Santiago, quindi nel 2015 la prima separazione. I due sono poi tornati insieme nel 2019, solo per un anno. Subito dopo, la fulminea relazione con l’hair stylist Antonino Spinalbese.

Belén Rodriguez è single: la conferma al figlio Santiago

La storia con Spinalbese sembrava andare a gonfie vele: solo pochi mesi fa la nascita di Luna Marì, ma ben presto sono iniziate a circolare voci di una certa distanza tra i due.

La conferma definitiva è arrivata per ammissione della stessa Belén, in una storia con protagonista il figlio Santiago alle prese coi fornelli. “Ecco a voi il signor Santiago in cucina. Adesso però vediamo se regge la pressione del teleobiettivo, bravissimo sei perfetto – dice nel video, per poi aggiungere – Non vuoi fare lo chef da grande? Visto che mamma è single, almeno ho qualcuno che cucina”. Fine confermata quindi dell’amore tra Belén e Spinalbese, ma il futuro potrebbe anche sapere di passato e regalare ai fan un De Martino Ter.