Belen Rodriguez e Stefano De Martino di nuovo insieme? L’avvistamento nella notte dei due ex coniugi

Gossip

Belen Rodriguez è sempre al centro delle cronache rosa. Soprattutto negli ultimi mesi, la showgirl argentina ha fatto molto parlare di sé per la burrascosa relazione con Antonino Spinalbese, adesso terminata.

L’hairstylist e Belen Rodriguez hanno vissuto un amore fulmineo, da cui è nata la piccola Luna Mari. Dopo il lieto evento, però, sono cominciate le indiscrezioni che parlavano di una possibile crisi tra i due. Dopo mesi di dubbio, Belen Rodriguez ha confermato la rottura in una story con il figlio Santiago.

Confermata la rottura con Antonino Spinalbese, si parla di un riavvicinamento tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino.

I due sono stati avvistati insieme.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino: le foto insieme

La storia tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese si è conclusa. Dopo questa delusione, la modella argentina è stata avvistata con l’ex marito Stefano De Martino in due diverse occasioni. Il conduttore televisivo è andato a prendere Belen Rodriguez all’aeroporto. Secondo alcuni rumors, i due starebbero insieme già da prima delle festività natalizie.

Adesso, il settimanale Oggi, ha pubblicato delle nuove foto che ritraggono i due insieme a tarda notte: “Sono le 2 del mattino e Belen e Stefano escono da casa di lui col cane, il Labrador Choco“.

I due ex coniugi sembrano piuttosto complici: “Ed eccoli di nuovo insieme, l’uno accanto all’altra, in un’intimità quotidiana fatta di gesti semplici ma che racconta di un’intesa ritrovata, dopo molto tempo. Belén⁠ Rodriguez e Stefano De Martino si sono rivisti, come dimostrano queste foto, in una gelida sera d’inverno nella casa milanese di lui⁠”.

La storia travagliata di Belen Rodriguez e Stefano De Martino

Belen Rodriguez e Stefano De Martino si sono conosciuti nel 2012 grazie alla trasmissione televisiva Amici, dove entrambi lavoravano.

Tra i due è scoppiata una passione fulminante, che suscitò anche delle polemiche per il presunto tradimento nei confronti di Emma Marrone.

L’anno successivo arrivarono già sia i fiori d’arancio, che la nascita del piccolo Santiago. Il matrimonio, però, si chiuse nel 2015. I due si ritrovarono nel 2019, ma il feeling si spense poco dopo. Forse, adesso, la fiamma tra i due ex si è accesa di nuovo.