Serale Amici 2022 quando inizia: la possibile data e le prime indiscrezioni sul talent di Maria De Filippi

Programmi TV

Amici presenta al pubblico televisivo di Canale 5 dei nuovi giovani talenti del canto e della danza da tantissimi anni. Dal programma televisivo sono partite, infatti, delle star del livello di Irama, Emma Marrone e Alessandra Amoroso. Ma, anche i The Kolors, Annalisa e Sangiovanni hanno fatto parte del cast del talent show. Nomi che si sono affermati nel panorama dello spettacolo italiano, a differenza di altri, che, anche se hanno vinto Amici, sono, poi, scomparsi dai palcoscenici.

In particolare, soprattutto, gli allievi che riescono ad approdare alla fase serale del programma televisivo, solitamente, riescono a mettersi in mostra in modo più evidente.

Anche l’edizione 2021/2022 di Amici sta arrivando alla sua fase serale ed è emersa già una presunta data d’inizio di questa parte essenziale del talent show.

Serale di Amici 2022: la partenza il 19 marzo?

La fase serale di Amici 2022 è molto vicina. Infatti, già da settimane le puntate domenicali del talent show sono interamente dedicate alla selezione degli allievi che potranno accedere a quest’importante parte del programma televisivo.

La conduttrice Maria De Filippi, nel corso della puntata domenicale del 27 febbraio, ha annunciato che, prima del serale di Amici, manca solo un altro appuntamento domenicale.

Secondo le indiscrezioni, riportate da Fanpage, il serale di Amici 2022 dovrebbe cominciare, quindi, sabato 19 marzo. Si tratta, infatti, del primo sabato, dopo la fine di C’è posta per te, che dovrebbe lasciare lo spazio del sabato sera al talent show.

Serale di Amici 2022: allievi e giudici

Non si conoscono, ancora, tutti i nomi degli allievi che prenderanno parte alla fase serale di Amici. Di certo, nelle scorse settimane, hanno già preso la maglia per quest’importante parte del talent show: Michele, Carola, Dario, Sissi e Alex.

Adesso, a questo primo gruppetto si sono aggiunti anche: Albe, Aisha, Serena e John Erick. Rudy Zerbi, invece, ha negato più volte l’accesso al serale a Luigi e LDA.

Domenica prossima, in ogni caso, dovremmo avere la lista completa degli allievi del serale di Amici 2022. Un dettaglio, che sarebbe già trapelato, invece, è il nome di uno dei giudici del programma televisivo: dovrebbe tornare Stefano De Martino.