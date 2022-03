Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni: chi sono le nuove protagoniste di Pechino Express? La loro relazione

News

L’edizione 2022 del fortunato adventure show Pechino Express è ai nastri di partenza. Il 10 marzo, infatti, andrà in onda la prima puntata della nuova stagione. I telespettatori affezionati dello show televisivo potranno seguirlo, stavolta, su Sky.

Costantino Della Gherardesca tornerà al timone dell’adventure show, commentando con la sua innata ironia le avventure del cast di concorrenti. Si tratta di dieci coppie di personaggi noti del mondo dello spettacolo, dello sport e del web.

Tra di loro anche Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni. Le due saranno la coppia di mamma e figlia.

Natasha Stefanenko a Pechino Express 2022: chi è?

Natasha Stefanenko è conosciuta da anni al pubblico televisivo. La showgirl, infatti, ha condotto diversi programmi televisivi di successo, come il Festivalbar. La conduttrice televisiva è stata anche al timone di Target, Le Iene, Cambio Vita e altre produzioni televisive.

Natasha Stefanenko è nata in Russia nell’aprile del 1969 e ha cominciato la sua carriera, però, come modella e ha a suo attivo anche delle esperienze come attrice, anche in serie famose come Distretto di Polizia 9.

La conduttrice televisiva è legata dagli anni ’90 a Luca Sabbioni, con cui è sposata e ha una figlia: Sasha Sabbioni.

La ragazza parteciperà in coppia con Natasha Stefanenko a Pechino Express 2022.

Sasha Sabbioni a Pechino Express 2022: chi è?

Tra i concorrenti della nuova edizione di Pechino Express ci sarà anche Sasha Sabbioni.

La ragazza parteciperà in coppia con sua madre, Natasha Stefanenko. Sasha Sabbioni è nata nel 2000 ad Ancona, dalla relazione tra la conduttrice televisiva e il marito Luca Sabbioni.

La ragazza è patita di serie tv e dello sport. Come riportato da Solo Gossip, infatti, Sasha Sabbioni pratica nuoto a livello agonistico. La figlia d’arte ha studiato all’estero, in particolare a Los Angeles.

Il percorso di studi l’ha chiuso, poi, a Milano, all’Università Cattolica. Sasha Sabbioni ha studiato Economics and Management. La ragazza ha avuto delle esperienze anche come modella.