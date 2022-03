Pechino Express con Costantino della Gherardesca inizia: la Rotta dei Sultani e le coppie in gara

Programmi TV

Uno dei programmi più apprezzati di sempre fa il suo gradito ritorno. Sky sarà la nuova casa di Pechino Express, l'emozionante programma che porta in giro per il mondo 10 copie di concorrenti alla scoperta di usi e costumi dei luoghi visitati. Scopri tutto quello che c'è da sapere sulla prima puntata condotta da Costantino della Gherardesca.

Dopo due anni di assenza torna in televisione una delle trasmissioni più apprezzate ed avventurose di sempre. Lo storico format Pechino Express, rimasto ai box per le dovute restrizioni date dalla pandemia di Covid-19, ritorna in onda con la prima edizione targata Sky a partire dalle ore 21:10 circa di giovedì 10 marzo 2022. A fare da Cicerone ci sarà ancora una volta l’amatissimo Contastino della Gherardesca che guiderà le dieci coppie in gara su La Rotta dei Sultani, 7mila chilometri di tragitto che porteranno i concorrenti a spasso tra Turchia, Uzbekistan, Giordania ed Emirati Arabi con l’ambita finale che si svolgerà a Dubai. Tutto quello che c’è da sapere sulla prima puntata del nuovo viaggio e sulle coppie partecipanti tra le quali spiccano volti noti dello spettatolo e dello sport nostrano.

Pechino Express: la prima puntata in onda su Sky

Il ritorno di Pechino Express è ormai una realtà. La prima edizione targata Sky dell’iconico programma condotto da Costantino della Gerardesca svela il primo appuntamento nella prima serata di giovedì 10 marzo 2022. La prima puntata sarà visibile su Sky Uno ed in streaming su NOW e ci mostrerà l’inizio del viaggio delle 10 agguerrite coppie in gara lungo La Rotta dei Sultani.

Il difficile ma affascinante itinerario pensato per la nuova edizione, realizzata da Sky Original in collaborazione con Banijay Italia, porterà il gruppo a percorrere un viaggio indimenticabile immerso nel Medio Oriente che toccherà in lungo ed in largo la Turchia, l’Uzbekistan, la Giordania ed anche gli Emirati Arabi.

Pechino Express: le coppie che si sfidano su La Rotta dei Sultani

Il viaggio intrapreso dalle 10 coppie in gara sarà l’occasione per il pubblico di conoscere usi e costumi delle nazioni visitate, promuovendo l’integrazione ed il rispetto come i mantra più importanti da seguire.

Di certo non mancherà l’avventura, vero cult del programma, che tra corse mozza fiato ed alloggi di riparo immergeranno i viandanti in una cultura totalmente differente dalla nostra, per assaporare cibi e conoscere le tradizioni dei popoli del posto.

Tra i venti concorrenti di quest’anno spiccano volti noti del mondo dello sport e dello spettacolo italiano con un aggiunta delle nuove icone dei più giovani, come influencer e youtuber, che arricchiscono lo spirito del viaggio con nuove sfaccettature.

Alle dieci coppie in gara il compito di arrivare fino a Dubai dopo aver attraversato il deserto in dromedario o dopo esser saliti su treni, trattori ed anche barche, per cercare di trionfare e regalare il premio finale a sostegno di una ONG che opera con i suoi volontari nei paesi visitati da questa edizione.

Ecco le coppie protagoniste di questa nuova edizione di Pechino Express:

Alex Schwazer e Bruno Fabbri – Gli Atletici

– Gli Atletici Anna Ciati e Giulia Paglianiti – Le TikToker

– Le TikToker Barbascura X e Andrea Boscherini – Gli Scienziati

– Gli Scienziati Bugo e Cristian Dondi – Gli Indipendenti

– Gli Indipendenti Ciro Ferrara e il figlio Giovambattista Ferrara – Padre e Figlio

– Padre e Figlio Fru e Aurora Leone – Gli Sciacalli

– Gli Sciacalli Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni – Mamma e Figlia