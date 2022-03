Pierpaolo Pretelli speaker radiofonico: dalla casa del Grande Fratello, l’ex gieffino conquista la radio

Gossip

L'ex gieffino, Pierpaolo Pretelli, approda ora in radio, entrando a far parte della famosa R101: dal 18 marzo, in onda tutti i venerdì mattina, atteso dai suoi fan

Il pubblico ha imparato a conoscerlo dalla sua partecipazione al Grande Fratello Vip e poi a diversi programma Rai, ma ora, Pierpaolo Pretelli, allargherà i suoi orizzonti e, dal 18 marzo, arriverà anche alla radio grazie alla entrata a R101. Tutti i venerdì mattina i fan potranno ascoltare la sua voce e seguire le appassionanti storie da lui raccontate. Un nuovo cammino si pone davanti all’ex gieffino, che sicuramente ha tutte le carte in tavola per diventare uno speaker di successo, come il suo idolo, Fiorello, che del suo straordinario talento ha saputo fare la sua splendida carriera.

Pierpaolo Pretelli: dalla televisione alla nuova avventura in radio

Dopo l’esperienza su Canale 5, Pierpaolo Pretelli entra a far parte di una realtà del tutto nuova: quella della radio.

Dal 18 marzo, infatti, farà parte del cast di R101 e allieterà, tutti i venerdì mattina, dalle 11 alle 12, il pubblico radiofonico e televisivo in attesa della sua apparizione. L’incontro con il suo idolo, Rosario Fiorello, l’ha convinto ad intraprendere questo stimolante percorso artistico, al fianco di Fernando Proce, inventore del programma Procediamo. La sua passione per questo mezzo di comunicazione e l’incontro con Fiorello, sono stati per Pierpaolo le conferme sul prossimo futuro.

Esordi e carriera di Pierpaolo Pretelli: come è nata la sua passione per lo spettacolo

Presentandosi al pubblico di R101, Pierpaolo ha raccontato di sé e del suo passato.

Nasce a Maratea, in provincia di Potenza, il 31 luglio del 1990. Inizia il percorso universitario presso la facoltà di giurisprudenza, ma lascia gli studi con 15 esami superati. Dopo aver lavorato in molti locali di Roma come vocalist, entra a far parte della casa del Grande Fratello Vip, dove incontrerà la sua attuale fidanzata, Giulia Salemi. In passato partecipa anche a Uomini e Donne, Temptation Island e Striscia la Notizia, ma tutte e tre queste esperienze artistiche non sono citate nella scheda di presentazione per R101.