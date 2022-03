Soleil Sorge a confronto con Jessica, Manila e Lulù al GF Vip6: toni distensivi, sgomento in studio

Grande Fratello

Soleil Sorge rientra nella Casa del GF Vip per un confronto con Jessica, Lulù e Manila. I toni sono assolutamente distesi e spende parole positive per loro: grande sgomento in studio.

Dopo l’eliminazione della scorsa puntata, Soleil Sorge torna protagonista al Grande Fratello Vip e ne ha davvero per tutti. La concorrente rientra in Casa per un confronto con alcuni concorrenti: in giardino si ritrova faccia a faccia con Jessica, Lulù e Manila. Ma, anziché iniziare uno scontro manifestando ciò che non le è piaciuto di loro, ha espresso sorrisi e parole positive per tutti: sgomento in studio.

Soleil Sorge ritrova le ex coinquiline: parole positive per loro

Soleil Sorge è stata una delle grandi protagoniste di questa edizione del Grande Fratello Vip. Eliminata la scorsa puntata, al termine di un televoto flash perso contro Davide Silvestri, l’ex corteggiatrice di Uomini e donne rientra nella Casa per risolvere qualche conto in sospeso con alcuni concorrenti.

In particolare con Jessica, Lulù e Manila, invitate in puntata da Alfonso Signorini a raggiungere il giardino. Ed è lì che si ritrovano faccia a faccia con Soleil, che sin da subito ha manifestato un atteggiamento solare e distensivo nei loro confronti.

“Siete meravigliose, chi l’avrebbe detto in tutti questi giorni che avreste ricevuto una sorpresa da me?“, le sue prime parole di fronte alle tre concorrenti freezate.

La Sorge prosegue con un augurio per il loro proseguo: “Ci tenevo tantissimo a farvi questa sorpresa: innanzitutto per farvi un grandissimo in bocca al lupo perché siete alla fine. Quante volte ne abbiamo parlato. Dovete solo essere fiere di tutto questo“.

Soleil Sorge: interviene Alfonso Signorini, il rimprovero

Alfonso Signorini sin da subito non ha gradito questo atteggiamento distensivo verso Manila, Jessica e Lulù. Il conduttore si aspettava che Soleil avesse più verve nel definire il suo rapporto con loro, anche a fronte delle presunte strategie da parte delle ragazze: “Questi discorsi del tubo a me piacciono pochissimo“.

I toni di Soleil iniziano così a farsi leggermente più crudi, senza però abbandonare il sorriso: “Ho visto che avete parlato tanto di me in questi giorni e voglio ringraziarvi a prescindere, per il bello e il brutto che avete detto. Ognuno di voi in questo tempo ha lasciato segni indelebili dentro di me. Mi fa piacere sentirvi ancora ricordare e risentire il mio spirito nella Casa“. Alfonso Signorini però non ci sta e le fa notare la mancanza di onestà intellettuale che sta dimostrando: avrebbe tante cose negative da dire a loro, ma al momento si starebbe tenendo tutto dentro.

Sonia Bruganelli e la sua idea: “Sei già oltre rispetto a loro“

Soleil Sorge torna a parlare della scorsa puntata e delle nomination ricevute da Jessica e Manila, che l’hanno poi portata al televoto flash perso contro Davide: “Io ho sempre letto oltre le parole e sempre guardato i fatti. In quella nomination c’era chi era felice di farmi rischiare di uscire dalla Casa, e alcuni hanno scelto di mandarmici proprio nel momento in cui c’era anche la possibilità di essere eliminata. La cosa che più mi importa è che il mio spirito sia rimasto lì dentro. Quindi Alfonso, ti dico la verità, voglio ringraziarli per tutto quello che hanno fatto“.

Anche in studio c’è sgomento per l’atteggiamento distensivo di Soleil, e Sonia Bruganelli ha un’idea a riguardo: “Io ho un’impressione: sai che se posso pensar male, lo faccio. Ho l’impressione che ora che sei uscita fuori, sei già oltre rispetto a loro, e stai cercando di essere molto più carina di quel che in realtà faresti“.

Soleil così si libera, svelando di non essere minimamente interessata a quanto stia accadendo nella Casa dopo la sua uscita: “Non me ne frega niente. Stando fuori, lo capirete quando uscirete il bene e il male che avete fatto“.

Anche Adriana Volpe sorpresa: “Ci aspettavamo un confronto da leonessa“

Soleil a seguire si confronta con Jessica e Lulù, con le quali credeva di aver costruito un rapporto. Tuttavia la sua intenzione è quella di non creare polemiche: “In questi giorni sono andata oltre. Appena uscirete fuori, comprenderete tutto“.

Anche Adriana Volpe in studio prende parola, dicendosi sbigottita per questo improvviso atteggiamento da parte della Sorge: “Soleil, sai che siamo tutti stupiti, nel senso che è come se avessi fatto un bagno di bontà e sei estremamente calma. Perché probabilmente sei uscita, hai i tuoi affetti vicino, una realtà davanti fantastica, per cui ora ti vediamo con occhi completamente diversi. Credimi che qua lo studio è attonito. Ci aspettavamo un confronto da leonessa“. Soleil spiega di essere di per sé molto buona, e che se dentro la Casa ha mostrato il suo lato negativo è per alcuni scontri con i coinquilini: “Chi non mi comprendeva, vedeva solo i momenti in cui mi contrappongo perché c’è un confronto o qualcosa a cui mi contrappongo“.