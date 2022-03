Uomini e Donne anticipazioni 10 marzo: continuano le discussioni tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza

Uomini e Donne

Ida Platano ha provato a costruire un rapporto amoroso con diversi Cavalieri nel corso della stagione 2021/2022 di Uomini e Donne. In prima battuta, la Dama di Brescia ha conosciuto meglio Marcello Messina, ma con il Cavaliere la frequentazione si è chiusa in fretta. Marcello Messina, infatti, non è riuscito ad andare oltre con la Dama e ha chiuso la conoscenza.

Dopo di lui, è stata la volta di Diego Tavani, che ha sempre dichiarato grandi sentimenti per Ida Platano, tanto che la Dama ha deciso di lasciare il programma televisivo con lui. Ma, pochi minuti dopo la scelta, il Cavaliere ci ha ripensato.

A Uomini e Donne, adesso, Ida Platano sta frequentando Alessandro Vicinanza e, secondo le anticipazioni, nella puntata del 10 marzo, verranno mandate in onda delle nuove discussioni tra i due, come riportato dalla pagina Uominiedonneclassicoeover.

Uomini e Donne anticipazioni 10 marzo: Ida Platano e Alessandro Vicinanza

Nelle ultime settimane, Ida Platano sta conoscendo un nuovo Cavaliere, si tratta di Alessandro Vicinanza. La new entry è arrivato nel parterre del dating show proprio per corteggiare la famosa Dama. Tra i due le cose, però, non vanno più tanto bene.

Nelle ultime puntate di Uomini e Donne, infatti, sono state mandate in onda molte liti tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza.

Soprattutto il Cavaliere ha lamentato l’assenza di vicinanza fisica e il problema della lontananza. I due hanno anche pensato di lasciarsi, ma, Maria De Filippi è intervenuta in loro favore.

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, nella puntata del 10 marzo, i due protagonisti del parterre continueranno a litigare.

Uomini e Donne anticipazioni 10 marzo: Matteo Ranieri elimina Federica Aversano

A Uomini e Donne, nella puntata del 10 marzo, tornerà una protagonista, assente da qualche puntata.

Si tratta della corteggiatrice di Matteo Ranieri Federica Aversano. La ragazza si era prima eliminata e aveva, in seguito, preso la febbre.

Malgrado il suo ritorno, però, il tronista deciderà, comunque, d’eliminarla.