C’è posta per te ospiti, Maria De Filippi conduce l’ultima puntata: in studio arriva Emma Marrone

C’è posta per te torna in onda per l'ultima volta con la conduzione di Maria De Filippi. Ad allietare la storia di uno dei protagonisti del programma ci sarà Emma Marrone.

Sabato 12 marzo 2022 va in onda l’ultimo appuntamento con lo storico people show condotto ed ideato da Maria De Filippi. L”ultima puntata del programma va in onda su Canale 5 a partire dalle ore 21:35 circa quando i telespettatori potranno gustarsi le ultime emozionanti storie raccontate dalla conduttrice. Il nono appuntamento stagionale chiuderà la lunga stagione di successi di C’è posta per te con un ospite d’eccezione del calibro di Emma Marrone. L’amatissima cantante salentina sarà in studio per una emozionante sorpresa ad un ignaro fan che sarà colpito dalla sua inaspettata presenza.

Scopri tutto quello che succederà nell’ultima puntata dello show campione di ascolti.

C’è posta per te: la nona puntata della trasmissione

C’è posta per te torna in onda su Canale5 per l’ultima volta in questa lunga stagione di ricca di successi. Il ritorno in televisione del people show non ha infatti deluso le aspettative della rete macinando record di ascolti uno dopo l’altro ed ergendo sempre al primo posto del podio nella gara con i maggiori competitor.

Un successo senza fine quello del format creato più di venti anni fa che nella prima serata di sabato 12 marzo 2022 a partire dalle ore 21:35 circa vivrà il suo ultimo appuntamento.

Il people show più longevo della nostra televisione terrà compagnia al pubblico accompagnandolo tra le storie della puntata che prepareranno il terreno per la discesa in campo dell’attesissimo serale di Amici.

Prima di concedersi il giusto riposo il programma di Maria De Filippi se la dovrà vedere ancora una volta con Affari tuoi in onda su Rai1.

C’è posta per te il grande ospite dell’ultima puntata

Nel corso della nona ed ultima puntata dello show la conduttrice avrà l’onore di ospitare in studio l’amatissima Emma Marrone. La cantante sarà la protagonista di una delle emozionanti storie del programma che la vedrà protagonista di una sorpresa ad un ignaro fan che non saprà chi starà arrivando a trovarlo.