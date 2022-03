John Wick: su Italia1 torna in onda il film sull’ex assassino interpretato da Keanu Reeves

TV e Spettacolo

La proposta di Italia1 per la prima serata di venerdì 11 marzo 2022 è il film di genere action dal titolo John Wick. Nei panni dell’ex assassino vedremo nuovamente Keanu Reeves, attore noto al grande pubblico per l’interpretazione del famoso Neo nei quattro film di Matrix, impegnato a sfuggire dalla sua vita passata che però tornare a bussare alla sua porta. Alcuni potenti malviventi si metteranno sulle tracce del protagonista del film che vedrà così risvegliato il suo istinto omicida dopo che lo aveva messo da parte per amore della donna che aveva sposato. Scopri la trama completa, il cast e le curiosità del film in onda su Italia1 dalle ore 21:20 circa.

John Wick: le curiosità ed il cast del film

John Wick è un film uscito nelle sale cinematografiche nel 2014, primo capitolo dell’omonima saga che racconta le vicende dell’ex assassino. La pellicola è stata diretta dal regista Chad Stahelski mentre il protagonista è interpretato dall’affermato Keanu Reeves, apprezzato Neo dei quattro film cult della saga di Matrix.

Gli altri attori che prendono posto nel cast del primo capitolo della saga di John Wick sono i conosciuti Michael Nyqvist, Alfie Allen ed il notissimo ed apprezzato Willem Dafoe.

John Wick: la trama della pellicola

L’improvvisa morte della moglie getta John Wick nello sconforto, nonostante la donna prima di andarsene sia riuscita a fargli un ultimo regalo scrivendogli una sentita lettera.

Nei giorni successivi al funerale della donna si materializza tutto il dolore di John dal quale però viene subito distratto quando la sua potente auto attira l’attenzione di un cattivone, tale Iosef Tarasof.

L’uomo cerca di convincere John a dargliela ma dopo il suo rifiuto decide di farla pagare al protagonista e manda i suoi tirapiedi a prendersi l’auto con la forza. Questo gesto improvviso e violento risveglierà il vero animo di John che nel tempo e per amore della moglie aveva rinunciato a far riaffiorare ma che lo renderà nuovamente l’assassino che era un tempo.