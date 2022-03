Lorenzo Orsini a La Pupa e il Secchione: le voci per cui sarebbe il figlio segreto di Vittorio Emanuele di Savoia

Programmi TV

Ormai è tutto pronto per il ritorno de La Pupa e il Secchione, programma quest’anno condotto da Barbara d’Urso. Tra i concorrenti anche Lorenzo Orsini, rapper noto nell’ambiente e seguitissimo sui social. Ciò che ha attirato l’attenzione in queste ore riguarda la sua famiglia: secondo le indiscrezioni, infatti, sarebbe il figlio segreto di Vittorio Emanuele di Savoia.

Lorenzo Orsini il figlio segreto di Vittorio Emanuele di Savoia? Le indiscrezioni

In queste ore si torna a parlare de La Pupa e il Secchione, ma per motivi diversi dal suo ritorno in tv. Se il format ha attirato l’attenzione, infatti, è per i suoi concorrenti, tra cui spunta anche Lorenzo Orsini, rapper di 22 anni conosciuto con il nome d’arte di “iamLolloG”.

In queste ore la nuova conduttrice del programma, Barbara d’Urso, ha infatti rilasciato un’intervista a Verissimo, approfittandone per rivelare qualche dettaglio sullo show. Parlando dei concorrenti, la conduttrice ha rivelato alla collega Silvia Toffanin: “Abbiamo alcuni nomi noti e altri no nel cast. Ci sarà il figlio di un personaggio famosissimo che non l’ha riconosciuto ma che sa di avere questo figlio. Non ne ha mai parlato, nessuno lo sa. Scopriremo tutto durante la prima puntata“.

La smentita di Emanuele Filiberto di Savoia

Come si può notare, la conduttrice non ha fatto nomi ma secondo Dagospia tutti gli indizi condurrebbero proprio al ragazzo, rivelando inoltre che sarebbe il figlio segreto di Vittorio Emanuele di Savoia. Stando al portale web, inoltre, il ragazzo non solo non sarebbe stato riconosciuto, ma non vede il padre naturale dall’età di 15 anni. Ovviamente, vale la pena sottolinearlo, si tratta di indiscrezioni, prontamente smentite da Emanuele Filiberto di Savoia, che sarebbe, secondo queste voci, il fratellastro. Roberto Alessi, direttore di Novella2000, parlando della questione a Pomeriggio 5 ha dichiarato di essersi confrontato con l’erede dei Savoia.

“Questa è una voce che circola da tempo e come giornalista non ho coperto questa notizia perché non avevo il riscontro e perché sono profondamente legato alla famiglia Savoia – ha spiegato Alessi – Io ho parlato con Emanuele Filiberto e dice che assolutamente questa è una bufala.

Il ragazzo lo conosco anche bene, è stato anche a casa mia. Lui a me non l’ha detto, mi è stato riferito in maniera molto chiaro da persone a lui molto vicine. È però una questione molto delicata“.

Lorenzo Orsini, chi è il concorrente de La Pupa e il Secchione

Lorenzo Orsini è una giovanissima promessa della musica italiana, ha 22 anni ed è nato in provincia di Modena.

Benché molto giovane, si è già fatto notare nel panorama musicale con lo pseudonimo “iamLolloG” e ad oggi ha già diverse collaborazioni importanti all’attivo, tra cui con Lil Wayne, star mondiale del rap.

Il ragazzo ha infatti aperto i concerti di noti artisti italiani, tra cui Achille Lauro, Ghali e Gue Pequeno. Sui social conta ben 137mila follower e alcune indiscrezioni parlano di un flirt con Marialaura De Vitis (nota per aver avuto una relazione con Paolo Brosio).