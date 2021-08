La storia d’amore (naufragata) tra Paolo Brosio e Marialaura De Vitis torna in testa alle cronache rosa con la rivelazione della ex fidanzata mesi dopo l’addio. Le sue parole ricalcherebbero il profilo di un presunto strascico di tensioni e sullo sfondo si insinuerebbe la reazione dell’ex giornalista del Tg4 alla nuova vita della ormai ex fiamma.

Paolo Brosio, la rivelazione della ex fidanzata Marialaura De Vitis

Il naufragio del loro amore, nel maggio scorso, aveva fatto parecchio rumore ed era finito di prepotenza nel tritacarne del gossip, ma oggi, mesi dopo la rottura, si parla nuovamente di Paolo Brosio e della sua ex fidanzata, Marialaura De Vitis.

A riaccendere le fiamme della cronaca rosa sarebbero alcune dichiarazioni della ragazza a Diva e Donna, parole, riportate dal Fatto Quotidiano, che ricalcano l’ombra di una mai sopita tensione tra i due ex. Dopo la fine della relazione, secondo quanto emerso, ci sarebbe stato qualche attrito e sullo sfondo si staglierebbe la gelosia di Brosio.

I due si erano lasciati nel segno di un rapporto comunque buono nonostante l’addio, ma ora le cose si sarebbero incrinate per via della nuova vita di Marialaura De Vitis. La ragazza si sarebbe legata a un’altra persona, il rapper “Lollo G”, all’anagrafe Lorenzo Orsini, e l’ex giornalista del Tg4 non avrebbe gradito.

Galeotto, secondo quanto riportato, l’incontro tra l’artista e De Vitis sul set di un videoclip del cantante. “Paolo è geloso – avrebbe dichiarato a Diva e Donna Marialaura De Vitis – ma ci siamo lasciati e io sono libera. Mi spiace però che ancora non siamo riusciti a essere amici come vorrei“.

Paolo Brosio, la presunta gelosia per Marialaura De Vitis

Secondo le ultime indiscrezioni, Paolo Brosio non avrebbe preso bene la notizia della nuova storia d’amore della sua ex, e la presunta reazione per evitare di incontrare la coppia la direbbe lunga sul suo pensiero in merito alla questione.

Pur di non trovarseli davanti avrebbe evitato di prendere parte a un evento, decisione che sarebbe arrivata all’ultimo. Quella che Brosio avrebbe disertato non sarebbe una occasione improvvisa, ma addirittura il torneo “Vip Master” che lo vedrebbe ogni anno tra gli invitati. La storia d’amore tra Paolo Brosio e Marialaura De Vitis aveva catturato l’attenzione delle cronache rosa, da alcuni bollata come finta per via della differenza d’età (lei 22 anni, lui 64). Nonostante le malelingue, il rapporto è andato avanti fino al punto di rottura definitiva, e la stessa ex fidanzata, in una puntata di Domenica Live, era stata accusata di non averlo mai amato.