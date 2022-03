Più forti del destino: le anticipazioni della trama della seconda puntata in onda su Canale 5

Serie TV - Fiction

A stretto giro di posta Canale5 manda in onda la seconda puntata della fiction in costume che ben ha figurato nel primo appuntamento. Nella prima serata di venerdì 11 marzo 2022 va in onda il secondo appuntamento di Più forti del destino, la serie tv che vede come protagoniste Giulia Bevilacqua, Dharma Mangia Woods e Laura Chiatti con la sapiente regia di Alexis Sweet. Nella nuova puntata le sorti delle tre donne si intrecceranno ancora di più, mostrandoci la loro perentoria reazione all’incendio che ha spazzato via il loro futuro ma non le loro vite. Scopri le anticipazioni della trama del secondo episodio di Più forti di destino.

Più forti di destino: il secondo appuntamento

A distanza di soli due giorni continuano su Canale5 le vicende della nuovissima Più forti del destino, la fiction in costume che ben ha figurato nella gara degli ascolti del primo appuntamento. La puntata di mercoledì è infatti stata vista da ben 2 milioni e 700mila spettatori, ergendosi sul podio dei dati share con un incoraggiante 13,4% e conquistando l’attenzione del pubblico.

La fiction con Giulia Bevilacqua, Dharma Mangia Woods e Laura Chiatti spera di migliorare il dato con la seconda puntata in onda venerdì 11 marzo 2022 ovviamente su Canale5 a partire dalle ore 21:40 circa.

Come continueranno le vicende delle tre protagoniste?

Più forti del destino: le anticipazioni della trama del secondo episodio

Il secondo appuntamento con la serie ci mostra come il piano di Arianna e Rosalia stia prendendo corpo. La scelta delle donne di fingersi decedute a causa dell’incendio scoppiato all’esposizione, con i loro nomi che figurano ufficialmente nell’elenco delle vittime. Rosalia cercherà quindi di fuggire dal palazzo di Donna Elvira mentre Arianna contatta la figlia promettendole di riabbracciarla presto.

Nel frattempo Costanza vorrebbe rompere con il futuro marito Antonio ma non può farlo visto che il loro matrimonio risolleverebbe le sorti della sua famiglia. Arresa ad organizzare le nozze viene a sapere delle accuse nei confronti di Libero che deve nascondersi ed ovviamente tornerà tra le braccia di Costanza proprio quando Matilde stava osservando le sue mosse.

Sul finale gli amanti Arianna e Saverio cercano i soldi per portare con loro Camilla ma a mettergli i bastoni tra le ruote ci penserà il Lucchesi. Le sorti di Rosalia saranno sempre di più nelle mani di Donna Elvira che userà la forza per farla stare calma.