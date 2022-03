Scelto il programma che sfiderà il serale di Amici: brutte notizie per Affari tuoi formato famiglia

Programmi TV

Rai1 è già proiettata alla sfida infinita del fine settimana con Canale 5 ed i programmi vincenti di Maria De Filippi. La rete nello slot più importante della programmazione sta infatti perdendo a più riprese contro la regina della televisione che, forte di C’è posta per te, sta macinando ascolti che per la televisione pubblica risultano essere fuori portata. Ne sa qualcosa il povero Amadeus che dopo i fasti di Sanremo si è dovuto ridimensionare in quanto ad ascolti conducendo Affari tuoi formato famiglia solo per il bene della tv di Stato.

Affari tuoi formato famiglia: che succede

L’esperimento voluto dal primo canale non avrebbe dato i frutti sperati e prima ancora di vedere l’ultima puntata in onda sabato 12 marzo 2022 si starebbe già pensando di correre ai ripari per il prossimo weekend.

Dalle parti di Viale Mazzini hanno tutta l’intenzione di correggere il tiro lasciando al conduttore carta bianca nella risalita agli ascolti che lo collocherebbe al sabato sera con il suo cavallo di battaglia dei Soliti Ignoti.

Amadeus cambia i piani di Rai1: Affari tuoi formato famiglia lascia campo libero ai Soliti Ignoti

La decisione sembrava essere nell’aria da tempo e le stesse dichiarazioni di Amadeus sembrano proprio andare in questa direzione, visto che lo stesso conduttore ha sempre dichiarato a più riprese che quello di Affari tuoi formato famiglia in realtà fosse un esperimento collocabile nel access prime time piuttosto che nella prima serata.

Gli ascolti al di sotto le aspettative della trasmissione del sabato sera di Rai1 avrebbero fatto ragionare bene la rete, stando a quanto riporta davidemaggio, sul da farsi, soprattutto in vista del fagocitante serale di Amici 2021 al via sabato 19 marzo 2022.

Il rilancio del format che un tempo fu di Bonolis è sembrato troppo acerbo e debole per contrastare la corazzata talentuosa di Maria De Filippi e dunque ecco arrivare il colpo di scena.

Da sabato 19 marzo 2022 nella prima serata di Rai1 il pubblico non dovrebbe quindi trovare Affari tuoi formato famiglia ma bensì i Soliti Ignoti in versione da sera, sottolinea davidemaggio. Rai1 avrebbe scelto di fatto di invertire la posizione dei due show collocando quello dei pacchi nell’access prime time in onda dalle ore 20:35 e quello sulle identità nascoste direttamente in prima serata a partire dalle ore 21:40 circa, quando a raccogliere il testimone del primo programma ci sarà sempre il volto di Amadeus.