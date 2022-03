Sophie Codegoni eliminata, Barù quarto finalista ufficiale del Grande Fratello Vip6: sorprese in diretta

Grande Fratello

La semifinale del Grande Fratello Vip, in onda questa sera, prevede una doppia eliminazione a sorpresa e la proclamazione del quarto finalista ufficiale di questa edizione. Dopo l’uscita dalla Casa di Manila, un televoto flash sancisce l’immediata eliminazione di Sophie Codegoni. Dall’altro lato invece viene proclamato il quarto finalista ufficiale di questa edizione: si tratta di Barù.

Barù e Sophie Codegoni: un televoto flash decide il loro destino

Al Grande Fratello Vip grandissimi colpi di scena nella serata della semifinale, che può dire molto sul futuro nel reality dei concorrenti ancora rimasti in gioco.

Questa sera è andata in scena l’eliminazione di Manila Nazzaro, che ha perso al televoto contro Barù e ha così dovuto dire addio ai sogni di finale. Ma le sorprese non finiscono qui, perché il GF Vip ha in programma per stasera una seconda eliminazione a sorpresa. Così come accaduto per le ultime puntate, il televoto flash aperto per poco tempo in diretta prevede un doppio verdetto: un secondo eliminato e la proclamazione del quarto finalista.

A mettersi in gioco sono i concorrenti ancora non sicuri di un posto in finale: Giucas, Barù, Sophie e Jessica. A decidere le loro sorti sono i tre finalisti ufficiali sino a questo momento, ossia Delia, Davide e Lulù.

Ognuno di loro deve decidere chi, tra i 4, merita di approdare in finale. Delia sceglie Jessica, Lulù opta per Sophie mentre la scelta di Davide ricade su Giucas: Barù è dunque il primo concorrente a finire al televoto flash. Il secondo viene scelto proprio dallo stesso nipote di Costantino Della Gherardesca, che opta per Sophie.

Sophie Codegoni eliminata, Barù quarto finalista

Barù e Sophie Codegoni sono così i due concorrenti a sfidarsi al televoto flash: uno di loro sarà eliminato, l’altro si aggiudicherà il quarto posto per la finale.

Nel corso della diretta il pubblico da casa ha avuto modo di votare ed esprimere così la propria decisione, in attesa del verdetto ufficiale.

Verdetto che arriva repentino e che definisce i destini dei due concorrenti nella Casa: ad essere eliminata dal gioco è Sophie Codegoni, mentre Barù è il quarto finalista ufficiale di questa edizione.