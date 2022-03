Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello: le prime foto della piccola Giulietta, il dettaglio della cameretta

TV e Spettacolo

Valentino Rossi e la fidanzata Francesca Sofia Novello sono diventati, da poco, genitori. Infatti, il 4 marzo, la coppia ha annunciato l’arrivo della figlia. La coppia ha scelto di condividere la notizia sui profili social personali, con una dolce foto del piedino della bambina.

La piccola è stata chiamata Giulietta Rossi e, da qualche giorno, è arrivata a casa della coppia, insieme alla mamma, dopo il ricovero ospedaliero post parto.

Francesca Sofia Novello ha condiviso alcune foto della figlia Giulietta Rossi sul suo account Instagram.

Francesca Sofia Novello torna a casa dopo la nascita di Giulietta Rossi

Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi sono diventati genitori, una settimana fa, della piccola Giulietta.

Pochi giorni dopo, la mamma e la piccola sono tornate a casa. La fidanzata di Valentino Rossi ha condiviso uno scatto sui social per immortalare questo momento magico e per fare dei ringraziamenti: “Finalmente siamo a casa. Grazie a tutti per i messaggi e per l’affetto!! Giulietta è meravigliosa e dolcissima. Ci tengo a ringraziare tutto il reparto di ostetricia dell’ospedale di Urbino, sono degli angeli. Inizia la nostra vita in tre“.

Francesca Sofia Novello ha anche ricordato il suo travaglio, attraverso una story postata su Instragram: “Una settimana fa, iniziavo il travaglio… che esperienza meravigliosa, dolorosa e unica”.

Francesca Sofia Novello: le foto di Giulietta Rossi

Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi hanno espresso tutta la gioia provata per l’arrivo della primogenita Giulietta Rossi. La coppia non ha condiviso foto integrali della figlia, ma la showgirl ha svelato qualche dettaglio della bambina, attraverso le sue storie di Instagram.

Dopo i piedini, immortalati nel primo scatto social di Giulietta Rossi, Francesca Sofia Novello ha condiviso gli occhi della neo arrivata.

La showgirl li ha definiti: “Dolcissimi“.

Nelle ultime ore, Francesca Sofia Novello ha postato un nuovo scatto della piccola Giulietta Rossi. La bambina indossa una tenera tutina bianca e rosa. Tra i vari dettagli svelati dallo showgirl, anche un particolare della cameretta della figlia. Si tratta dell’acchiappasogni della neonata, in cui si vede il mitico 46, numero fortunato di papà Valentino Rossi.