Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello sono genitori, l’annuncio: “Mamma e Babbo sono al settimo cielo”

Gossip

Dal momento dell’annuncio fatto sui social, in cui Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello hanno rivelato ai fan di essere in dolce attesa, il pubblico ha iniziato ad attendere con ansia la nascita della piccola. La coppia non ha perso tempo e proprio in queste ore ha condiviso il primissimo scatto della piccolina, rivelando anche il nome che hanno scelto per lei.

Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello annunciano la nascita della figlia e rivelano il nome

Ad agosto Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello hanno sorpreso i fan con un annuncio molto speciale, rivelando di essere in dolce attesa.

Il post, che ritraeva la coppia mentre il motociclista auscultava la pancia della partner, ha ovviamente fatto impazzire i fan, che da allora attendevano con ansia di sapere quando la bambina sarebbe nata.

La coppia infatti non ha mai fatto mistero di questo particolare momento della loro vita privata e hanno anche annunciato di aspettare una femminuccia. In queste settimane, inoltre, hanno anche condiviso con gli utenti i primi contenuti della cameretta della piccola con un video dolcissimo che mostra anche la culla.

Soltanto un dettaglio, dunque, mancava all’appello e la coppia ha scelto di tenere questo segreto fino alla fine.

Proprio oggi, quando la piccola è nata, sono corsi su Instagram per annunciare il lieto evento e rivelare il nome della piccola: “Mamma e Babbo, sono al settimo cielo! Benvenuta Giulietta Rossi” scrivono nella didascalia della foto (anche se non è ben chiaro se la bambina si chiamerà proprio così o è solo un dolce vezzeggiativo e in realtà il nome scelto è Giulia).

Valentino Rossi rivela come ha reagito dopo aver scoperto della gravidanza

Come anticipato, la coppia non ha mai fatto mistero della gravidanza e, anzi, spesso hanno condiviso con i fan contenuti di ogni tipo e hanno rilasciato anche diverse interviste in cui hanno raccontato alcuni dettagli privati.

Soltanto qualche settimana fa, infatti, i due hanno concesso un’intervista a Graham Bensinger e Valentino Rossi ha rivelato come ha reagito scoprendo che Francesca Sofia Novello era incinta.

“Sono andata a Milano per fare la seconda dose del vaccino, ma durante il viaggio ho iniziato ad avere la nausea – ha esordito l’ex ombrellina – Sono andata a casa e ho parlato con mia madre. E lei mi ha detto subito ‘Sei incinta’. Continuavo a ripeterle ‘è impossibile‘ “.

Subito dopo ha proseguito il racconto l’ex pilota, che ha spiegato di essere passato a prendere la compagna a casa dopo una gara: “Mi ha detto piangendo ‘Sono incinta’ – racconta il pilota – È stato uno shock, ma in senso buono.

All’inizio abbiamo tenuto la notizia per noi“.