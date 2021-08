Gossip

Valentino Rossi annuncia dolce attesa insieme alla compagna, Francesca Sofia Novello: cicogna con fiocco rosa per la coppia, che aspetta una bambina e ha informato i fan con un post su Instagram. Il “Dottore”, fresco di messaggio d’addio alla MotoGP, si mostra in foto con il camice pronto ad abbracciare la figlia. Ed è pioggia di gioia e auguri da parte di migliaia di fan.

Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello aspettano una figlia: l’annuncio su Instagram

“Dopo un’attenta visita possiamo comunicarvi che la Franci è incinta! Aspettiamo una bambina“: sono le prime parole di Valentino Rossi per annunciare al mondo l’immensa gioia della dolce attesa.

Niente piste o podi, ma un momento ancora più importante da festeggiare: l’arrivo di una figlia.

Il 9 volte campione del mondo della MotoGP, che pochi giorni fa ha dichiarato a tutti il suo addio al motociclismo, ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram per condividere la sua felicità con amici e fan. Nella foto, la coppia si mostra a settimo cielo, meraviglioso sorriso in primo piano, mentre il “Dottore”, con tanto di camice, “monitora” il pancino della compagna.

Post di Valentino Rossi su Instagram

Valentino Rossi prestò papà: il messaggio di Francesca Sofia Novello

“You and me will be three.

My heart is full of joy @valeyellow46 #itsagirl“: così la compagna di Valentino Rossi dà l’annuncio della gravidanza sul suo Instagram, accompagnato dalle dolci foto insieme al campione della MotoGP.

Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi sono una delle coppie più amate dello sport italiano, insieme da 3 anni e ora pronti a vivere un nuovo straordinario capitolo in veste di genitori. La fidanzata del “Dottore” è una modella e influencer nota al grande pubblico anche per la sua presenza al Festival di Sanremo, al fianco di Amadeus.

Nata ad Arese 27 anni fa, si divide tra Milano e Tavullia, dove vive insieme a Valentino Rossi.