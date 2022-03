Affari tuoi formato famiglia, la quarta puntata in prima serata su Rai1: tutti gli ospiti di Amadeus

Programmi TV

Affari tuoi formato famiglia torna in onda su Rai1 sabato 12 marzo 2022. Scopri chi ci sarà a giocare con Amadeus e quali saranno gli opsiti musicali di questo appuntamento.

Amadeus conduce un nuovo appuntamento di Affari tuoi formato famiglia. La versione extra large dello show dedicata alle famiglie italiane vivrà il suo quarto appuntamento con gli spettatori di Rai1 nella prima serata di sabato 12 marzo 2022. Il conduttore in compagnia della co conduttrice e moglie Giovanna Civitillo sfiderà nuovamente il temutissimo Dottore nel tentativo di andare a caccia dei premi più preziosi custoditi negli iconici pacchi. La puntata sarà nuovamente divisa in due parti nelle quali parteciperanno un nuovo carico di attesissimi ospiti, con i protagonisti dell’ultimo Festival di Sanremo a farla ancora da padrone.

Scopri tutti gli ospiti del quarto appuntamento di Affari tuoi formato famiglia e chi giocherà nella versione Pacchi Celebrity.

Affari tuoi formato famiglia: il quarto appuntamento con Amadeus

Sabato 12 marzo 2022 Rai1 trasmette il quarto appuntamento di Affari tuoi formato famiglia a partire dalle ore 21:30 circa. Amadeus sfida nuovamente il Dottore più famoso della televisione al fianco delle famiglie arrivate in studio a caccia dei 300mila euro di montepremi, come sempre in compagnia dell’amata Giovanna Civitillo ad aiutarlo a conoscere i concorrenti in gara.

Il conduttore, confermato da poco alla guida del Festival di Sanremo, conduce per l’ultima volta l’esperimento del rinnovato format collocato in prima serata, in attesa del cambio di programmazione della rete.

Affari tuoi formato famiglia: gli ospiti del quarto appuntamento

La puntata sarà nuovamente divisa in due spezzoni e nel primo di essi a giocare ci sarà una famiglia italiana arrivata in studio per andare a caccia dei premi nascosti nei pacchi.

A dare loro un sorriso ci penseranno gli ospiti musicali della puntata che saranno il simpatico Clementino ed il sorprendente Tananai che lo stesso Amadeus ha lanciato sul palco dell’Ariston.

La seconda parte del programma sarà intitolata ancora una volta Pacchi Celebrity e la sfida al dottore sarà lanciata da un asso del nostro calcio come Antonio Cassano. Al fianco dell’ex calciatore ci saranno parenti ed amici che saranno allietati dalle note dei successi di Rettore e Ditonellapiaga.