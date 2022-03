Anna Tatangelo torna su Canale 5: tocca a lei a prendere il posto di Maria De Filippi

Programmi TV

L’arrivo del serale di Amici 2021 ha fatto rivedere i piani di Canale 5 e della sua programmazione. La fase finale del talent show condotto da Maria De Filippi porterà ad un vuoto nel palinsesto della domenica pomeriggio che la rete ha già deciso come riempire. Domenica 20 marzo 2022 andrà infatti in onda la seconda stagione di Scene da un matrimonio, il programma condotto da Anna Tatangelo che racconta, attraverso le parole di parenti e amici, le fasi di avvicinamento alle nozze di una coppia pronta a dire il fatidico si. La trasmissione della cantante napoletana aprirà la nuova stagione sabato 19 marzo 2022 e proporrà un nuovo doppio appuntamento pronto ad entrare nel cuore degli spettatori.

Scene da un matrimonio torna in televisione: Anna Tatangelo conduce la seconda stagione

Canale5 ha deciso quale programma sostituirà la striscia pomeridiana domenicale di Amici 2021. La conclusione delle puntate registrate dallo studio dell’iconico talent ha imposto alla rete di correre ai ripari per tappare il buco lasciato da Maria De Filippi e soci, impegnati dal prossimo 19 di marzo nella fase serale del programma.

Come anticipato dal sito davidemaggio.it e confermato successivamente dai palinsesti della stessa rete, a prendere il posto vacante lasciato della regina della televisione sarà Anna Tatangelo con la seconda stagione di Scene da un matrimonio al via nel pomeriggio di sabato 19 marzo e presente anche in quello di domenica 20 marzo 2022.

Scene da un matrimonio: di cosa parla

Il programma che racconta le fasi di avvicinamento alle nozze di dieci coppie italiane, tra ansie e timori, gioie ed emozioni, torna in televisione sulla rete ammiraglia dopo la prima tribolata stagione del format andata in onda lo scorso autunno.

A farla da protagonista saranno nuovamente le storie d’amore descritte sin dal loro sbocciare con il racconto degli stessi futuri sposi e degli amici e parenti. Con la speranza che le nuove storie possano conquistare il pubblico in maniera maggiore rispetto a quanto fatto dalla edizione 2021.