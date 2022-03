Amici, anticipazioni 13 marzo: su Canale 5 va in onda lo speciale Verso il serale

Programmi TV

Il talent si appresta ad entrare nel vivo della sua lunga cavalcata iniziata a settembre affrontando la delicata fase del serale. La fase conclusiva di Amici andrà in onda su Canale 5 a partire dalle ore 21:30 e ci mostrerà settimana dopo settimana le eliminazioni che porteranno all’incoronazione di solo un vincitore. Prima del via ufficiale del serale la trasmissione vivrà però altre tappe importanti a partire da quella di domenica 13 marzo 2022 quando nel pomeriggio della rete andrà in scena la puntata speciale dal titolo di Amici Verso il serale. L’ultimo appuntamento della domenica pomeriggio non sarà come quelli visti finora dato che non è prevista la solita puntata dall’iconico studio del programma ma bensì ci sarà modo di vedere come i 18 finalisti si stanno avvicinando alle sfide decisive.

Scopri qualcosa in più sul nuovo appuntamento domenicale con il programma di Maria De Filippi.

Amici 2021 anticipazioni della puntata del 13 marzo

Il serale della trasmissione prenderà il via settimana prossima e per il talent è tempo di ricaricare le batterie prima del rush finale. La puntata di Amici che andrà in onda domenica 13 marzo 2022 sarà molto importante in tal senso e ci mostrerà come i finalisti del programma si stanno avvicinando al serale.

Verso il serale, questo il titolo dell’appuntamento speciale in onda su Canale 5 dalle ore 14:00, ci mostrerà come i 18 talenti scelti dai professori di Maria De Filippi si stanno preparando prima delle sfide decisive. Ampio spazio sarà quindi dedicato agli allenamenti ed alle prove di canto e ballo, tanto quanto ne sarà dedicato alle emozioni dei giovani allievi e dei loro professori.

Amici: quello che vedremo nel serale

Il serale di Amici 2021 al via su Canale5 il prossimo 19 marzo 2022 sarà un concentrato di esibizioni mozzafiato con l’arte dei 18 finalisti a farla da padrone nelle scenografie create e gestite dal direttore artistico Stèphane Jarny.

Lo scenografo è stato confermato dalla stessa Maria De Filippi che però ha pensato bene di dare una rinfrescata alla giuria del talent.

I nuovi giurati saranno infatti il volto noto Stefano De Martino affiancato dalle debuttanti Giorgia e Giulia Michelini. A darsi battaglia saranno ovviamente i professori della scuola che saranno divisi in tre squadre, uno di ballo ed uno di canto per compagine, che si porteranno a presso i talenti scelti per il serale.