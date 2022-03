King Arthur – Il potere della spada: le curiosità, il cast e la trama del film in onda su Italia1

TV e Spettacolo

King Arthur - Il potere della spada va in onda su Italia1 nella prima serata di sabato 13 marzo 2022. Scopri le curiosità, il cast e la trama del film che racconta la leggenda dietro la figura del mitico re di Camelot.

La proposta di Italia 1 per la prima serata di domenica 13 marzo 2022 è la rilettura del mito di Re Artù del regista Guy Ritchie, che ben aveva figurato con la direzione del film di successo dal titolo di Sherlock Holmes. A partire dalle ore 21:20 circa va in onda sul canale Mediaset la pellicola King Arthur – Il potere della spada, nel quale Arthur dopo essere stato usurpato del diritto di nascita stravolge il suo destino quando riesce a estrarre dalla roccia la mitica spada di Excalibur. Scopri la trama completa, il cast e le curiosità del film.

King Arthur – Il potere della spada: le curiosità ed il cast del film

King Arthur – Il potere della spada (dal titolo in lingua originale di King Arthur: Legend of the Sword) è una pellicola del 2017 nella quale il regista Guy Ritchie si è occupato anche della coproduzione ed anche della scrittura.

Il film è ispirato a La morte di Artù di Thomas Malory e racconta la pellicola racconta le gesta di Re Artù che condurrà il suo popolo alla liberazione e costruirà la mitica Tavola Rotonda.

Il protagonista è interpretato da Charlie Hunnam e fanno parte del cast anche gli altri interpreti Àstrid Bergès-Frisbey, Jude Law nel ruolo del cattivo Vortigern, Djimon Hounsou ed anche Eric Bana.

Nella pellicola compare per un cammeo anche l’ex calciatore David Beckham.

King Arthur – Il potere della spada: la trama del film

Una violenta guerra tra alcuni maghi ed il reame di Camelot porta alla caduta del trono ed al conseguente annientamento della stirpe del re, con il piccolo Uther costretto a scappare e finire in un bordello di prostitute dove crescerà con il nome di Artù.

Il giovane dopo essere stato usurpato del suo nobile diritto di nascita, non conosce il suo reale destino, crescendo all’oscuro di ciò che lo aspetta.

Il destino gli verrà incontro quando riesce ad estrarre la spada di Excalibur dalla roccia nella quale era incastonata, portando così il ragazzo ad affrontare il cammino che lo condurrà alla guida del suo popolo ed alla costruzione della Tavola Rotonda.

