Nancy Brilli, chi è: biografia, carriera, mariti, figli e la lotta contro il tumore e l’endometriosi

Nancy Brilli, pseudonimo di Nicoletta Brilli, è un’attrice italiana molto apprezzata e con alle spalle una lunga carriera ricca di premi, come il David di Donatello. Nel corso degli ultimi anni, Nancy Brilli ha raccontato di aver lottato contro un brutto tumore all’ovaio e l’endometriosi.

Nancy Brilli: gli esordi e la carriera come attrice

Classe 1964, Nancy Brilli è nata a Roma il 10 aprile, perde la mamma giovanissima (aveva 10 anni) ed è stata cresciuta dalla nonna; ha frequentato l’Istituto Statale d’Arte Roma 1. Lì diventa compagna di classe di Vittoria Squitieri, figlia del regista Pasquale Squitieri; è stata proprio Vittoria a presentarla al padre che ha dato il via alla sua carriera nel 1984 facendola debuttare nel cinema nel ruolo di Miriam Petacci nel film Claretta.

Successivamente Nancy Brilli è stata protagonista della miniserie TV Naso di cane e nel 1986 è stata tra le protagonista di Dèmoni 2… L’incubo ritorna scritto da Dario Argento e diretto da Lamberto Bava.

Non solo cinema e fiction, Nancy Brilli ha recitato anche in teatro accanto ad Enrico Montesano nello spettacolo Se il tempo fosse un gambero e altri. Sono davvero tantissime le fiction, i film e gli spettacoli ai quali a preso parte, tra gli ultimi La locandiera di Goldoni, dove interpreta la protagonista diretta da Giuseppe Marini.

I matrimoni e i figli di Nancy Brilli

Nancy Brilli ha alle spalle due matrimoni e diverse relazioni famose. Dal 1987 al 1990 è stata sposata con Massimo Ghini, i due si erano conosciuti sul set di Due Fratelli, successivamente ha avuto una relazione con Ivano Fossati. Il suo secondo matrimonio con Luca Manfredi, durato dal 1997 al 2000, ha visto la nascita del figlio Francesco che lei definisce un miracolo visto le condizioni di salute che l’hanno afflitta.

Per 15 anni è stata legata al chirurgo estetico Roy De Vita.

La lotta contro il tumore ovarico e l’endometriosi

Nancy Brilli ha lottato per anni contro due mali terribili, il primo, un carcinoma ovarico che le è costata l’asportazione di un ovaio e poi di endometriosi. In una vecchia intervista aveva parlato del suo addome “ricucito to dopo ben otto interventi dell’apparato riproduttivo, conseguentemente al tumore all’ovaio, all’asportazione dell’utero, dell’altro ovaio e delle tube per un’infiammazione in corso dipendente dalla patologia della prima, e per finire un’operazione al seno”.