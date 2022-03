Nathaly Caldonazzo a Verissimo difende l’amicizia con Antonio Medugno: critiche ai concorrenti del GF Vip6

Programmi TV

Antonio Medugno e Nathaly Caldonazzo raccontano a Verissimo la loro amicizia nata al GF Vip. L'attrice amareggiata critica alcuni ex coinquilini, che non hanno visto di buon occhio il loro legame.

Reduce dall’esperienza nella Casa del Grande Fratello Vip, Antonio Medugno è oggi pomeriggio uno dei grandi ospiti di Verissimo. Il giovane tiktoker si è distinto nella Casa per educazione e purezza d’animo, aprendo il suo cuore e instaurando anche una bellissima amicizia con Nathaly Caldonazzo. L’attrice, raggiunto lo studio per un’intervista assieme a lui, parla delle critiche degli ex coinquilini sul loro legame.

Antonio Medugno e Nathaly Caldonazzo: l’amicizia nata al GF Vip

Antonio Medugno si racconta oggi pomeriggio a Verissimo, dopo l’esperienza nella Casa del Grande Fratello Vip. Un’esperienza importante per il giovane tiktoker, che l’ha aiutato a crescere e a conoscersi meglio, acquisendo nuove consapevolezze.

Ha toccato molto la sua crisi di pianto e il racconto dei problemi alimentari che l’hanno destabilizzato in passato, parlandone a cuore aperto ad Alfonso Signorini e ai suoi compagni di viaggio. E ha fatto anche parlare di sé per il profondo rapporto di amicizia che ha saputo instaurare con la coinquilina Nathaly Caldonazzo, nella quale ha trovato una fedele consigliera.

A Verissimo Antonio Medugno parla proprio della complicità nata con l’attrice che, a sorpresa, raggiunge lo studio per un’intervista insieme a lui.

La Caldonazzo rivela com’è nato questo rapporto di amicizia a Cinecittà: “È nato tutto per caso, io non mi sarei mai aspettata l’arrivo di questo bellissimo ragazzo e di avere questa empatia così immediata, questa complicità preziosa. Lì dentro è veramente qualcosa di unico e prezioso avere questo legame con qualcuno“.

Nathaly Caldonazzo difende la loro amicizia: “Siamo stati boicottati“

Anche Antonio Medugno parla di questa empatia nata sin da subito, a cominciare dai piccoli gesti: “Io le dissi: ‘Fin quando siamo insieme, siamo l’uno la forza dell’altro’.

Questo rapporto è stato creato con naturalezza, la mattina ci svegliavamo per primi e la mattina iniziava bene, con la colazione insieme“.

Critiche da parte dell’attrice ad alcuni ex coinquilini che, a suo parere, hanno attaccato il loro rapporto di amicizia sino a parlare di boicottaggio del loro percorso nel reality: “Anche io mi ero ritrovata in un momento in cui avevo bisogno di una persona come lui, e mi spiace perché siamo stati molto criticati e boicottati e questo è un peccato. Perché sembra che alla gente certe volte dia fastidio vedere quando c’è qualcosa che non c’entra niente con l’amore, perché ci siamo raccontati le nostre cose in privato“.

E aggiunge: “Mi dispiace che molti non l’abbiano capito dentro la Casa e questa cosa ha dato fastidio“.