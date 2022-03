Pierfrancesco Favino e l’ipotesi nozze con la compagna Anna Ferzetti: l’attore rompe il silenzio a Verissimo

Programmi TV

A Verissimo Pierfrancesco Favino parla dell'amore per la compagna Anna Ferzetti e dell'ipotesi matrimonio. Le rivelazioni a cuore aperto dell'attore in studio.

A Verissimo Pierfrancesco Favino concede un’intima intervista a Silvia Toffanin, ripercorrendo le principali tappe della sua carriera e della sua vita privata. L’attore è sentimentalmente legato dal 2003 con Anna Ferzetti e, anno dopo anno, rinnovano il loro amore con sempre maggior intensità. E, sull’eventuale matrimonio con la compagna, ne parla con prudenza senza però smentire del tutto tale ipotesi.

Pierfrancesco Favino e Anna Ferzetti: l’amore e l’ipotesi matrimonio

Pierfrancesco Favino a Verissimo ha voluto sbottonarsi e raccontarsi a 360°, tra carriera sul set e vita privata. Dal 2003 l’attore è fidanzato con Anna Ferzetti, anche lei attrice di successo al cinema e in televisione, e dalla loro relazione sono nate due figlie.

Entrambi, nel corso degli anni, hanno rinnovato il loro amore senza però volgere un pensiero concreto all’ipotesi delle nozze. A Silvia Toffanin l’attore parla dell’importanza del suo amore per la compagna: “La vitalità del nostro rapporto è dovuta al fatto che ci rivediamo con piacere quando passiamo tanto tempo lontani, che ce lo sudiamo quel momento in cui stiamo insieme, ce lo godiamo. Lei è stata anche più attenta di me a creare gli spazi per noi. Io sono più mammo, lei invece mi ha sempre detto che abbiamo bisogno di spazio per noi“.

E, incalzato sull’eventuale matrimonio in futuro, non esclude tale ipotesi ma ne parla con estrema cautela: “Io quando parlo di Anna parlo di mia moglie, e lei di suo marito. Per me il matrimonio è una cosa molto seria: lo faremo, ma sapendo che questa cosa qui è il coronamento di un viaggio che stiamo facendo, che abbiamo iniziato anche casualmente insieme“.

Pierfrancesco Favino e la forza dell’amore per Anna Ferzetti

L’amore tra Pierfrancesco Favino e Anna Ferzetti prosegue a gonfie vele e, a Silvia Toffanin, l’attore svela quale sia la forza del loro legame: “Una delle forze del nostro rapporto è che lo mettiamo in discussione.

Forse viene da lì la paura di chiudere una cosa tenendo fuori l’imprevisto. Credo che entrambi abbiamo bisogno dell’imprevisto in questo senso, o forse stupidamente pensiamo sia quello. Io mi sento legato a lei da un vincolo molto forte“.

L’attore a seguire ricorda come l’abbia conosciuta, durante una festa, per pura casualità: “Ho pestato il piede a lei, ma ero di spalle, è stato casuale. Eravamo a una festa di amici in comune, lei era dietro di me, le ho pestato il piede, le ho chiesto scusa, e da là abbiamo ballato insieme“.