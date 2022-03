Alessandro Cattelan ai casting di X Factor come concorrente, e no, non è uno scherzo: la foto

TV e Spettacolo

Alessandro Cattelan lo conosciamo tutti: è stato lui lo storico conduttore dell’edizione italiana del talent show X Factor. Proprio oggi pomeriggio, attraverso il suo profilo instagram, il conduttore ha spoilerato uno dei suoi progetti futuri. No, possiamo anticiparvi che non riguarda la conduzione.

Alessandro Cattelan in gara per X Factor Ungheria

Senza tanti giri di parole dunque Alessandro Cattelan ha annunciato di essersi presentato a X Factor Ungheria come concorrente per trovare nuovi stimoli, portando addirittura un brano inedito! Aiutato e consigliato da Elio (front man di Elio e le storie Tese ed ex giudice del talent italiano) per look e presenza scenica, Alessandro si è messo nuovamente in gioco.

L’audizione sarà visibile su Netflix dal 18 marzo in occasione dell’uscita di Una semplice domanda il nuovo format prodotto in Italia dalla piattaforma con lo stesso Cattelan come protagonista.

Alessandro Cattelan è conduttore di Eurovision Song Contest

Tra la partecipazione ad XFactor e l’uscita del format su Netflix, Alessandro deve fare anche i conti con il palco dell’Eurovision Song Contest a Torino a maggio.

Sarà lui infatti a presentare l’evento di caratura mondiale insieme a Laura Pausini e Mika.

I tre artisti hanno già avuto modo di mostrare il loro affiatamento in occasione della settantaduesima edizione del Festival di Sanremo. Se Pausini e Mika si rimettono nuovamente in gioco con una conduzione televisiva, Cattelan si mette in gioco nella musica. Avrà ottenuto i famosi “quattro sì”?