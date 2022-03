Favignana, nonno fa retromarcia con la macchina e investe il nipotino: morto bimbo di due anni

Cronaca Nera

Favignana, l'uomo di 75 anni non si è accorto della presenza del nipote, che era corso fuori per salutarlo ed è rimasto investito dal veicolo del nonno. Inutili i tentativi dei medici di salvare il piccolo.

Favignana è sotto shock per il tremendo lutto che nelle ultime ore ha investito una famiglia dell’isola, e che ha scosso profondamente tutti gli abitanti. Un bambino di due anni è infatti morto dopo essere stato investito dal mezzo guidato dal nonno che stava procedendo in retromarcia, fuori dall’abitazione dei genitori.

Manovra in retromarcia, la macchina del nonno investe il bambino: inutili i soccorsi

Il dramma si è consumato nella serata di domenica: a quanto pare il nonno del piccolo, un uomo di 75 anni, stava facendo manovra fuori dalla casa in cui il piccolo abitava con i genitori. Il bambino, appena ha visto il nonno, è sfuggito al controllo del padre ed è corso fuori per salutare il nonno.

L’uomo non avrebbe potuto vedere il piccolo dalla sua prospettiva e lo ha investito durante una manovra in retromarcia. Ad accorgersi per primo dell’accaduto è stato il padre del bambino, che ha sentivo il rumore sordo di un colpo. Il piccolo è stato immediatamente soccorso e portato nell’ospedale dell’isola: le sue condizioni sono subito apparse gravissime ed il piccolo è deceduto poco dopo, mentre si stava predisponendo il suo trasferimento a Trapani.

L’uomo al momento risulta indagato per omicidio colposo ma non verrà effettuata autopsia sul corpo del bambino: la procura di Trapani ha infatti disposto di restituire immediatamente il corpo alla famiglia.

Favignana, il post di cordoglio del comune: “Non dimenticheremo”

La comunità di Favignana è rimasta profondamente sconvolta da quanto accaduto: il bambino a quanto pare era piuttosto conosciuto, come spesso accade nei siti abitati di piccole dimensioni.

Il sindaco Francisco Forgione ha subito condiviso un post del comune di Favignana, ove si legge: “Un tragico incidente ha colpito ieri la nostra comunità con la scomparsa del piccolo Libero.

L’amministrazione comunale e l’intera cittadinanza egadina stringono in un abbraccio i genitori Filippo e Viviana e tutti i loro cari per la tragedia che li ha colpiti. Non dimenticheremo l’allegria, la gioia e i riccioli biondi del piccolo Libero”.